"Продолжение следует": заместитель Венедиктовой написал заявление об отставке (фото)

Топ-чиновник ушел в отставку после 25 отработанных лет в прокуратуре. Гюндуз Мамедов руководил "Департаментом войны", расследовавшим военные преступления.

Заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов написал заявление об отставке, сообщил чиновник в своем микроблоге Twitter.

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В своей публикации Гюндуз Мамедов поблагодарил всех, кто в правовом поле противостоял российской агрессии.

"Написал заявление об отставке. Спасибо всем, кто был рядом в эти сложные последние 6 лет и делал невозможные вещи: на правовом фронте противодействовал вооруженной агрессии РФ и поверил в возможность развития ювенальной юстиции и реализовывал этот проект. Продолжение следует… Служу украинскому народу", — говорится в сообщении Гюндуза Мамедова.

[ + – ] Заявление Гюндуза Мамедова

В 2016 году Гюндуз Мамедов занимался расследованием военных преступлений, совершенных на территории аннексированного Крыма. Топ-чиновник активизировал сотрудничество с Международным уголовным судом, правозащитниками и общественными организациями. Гюндуз Мамедов также был руководителем Совместной следственной группы от Украины, которая расследовала катастрофу Боинга MH17 в небе над Донбассом.

Накануне увольнения адвокаты Гюндуза Мамедова обвиняли руководство Офиса генерального прокурора Украины в препятствовании работы замгенпрокурора. В конце июня 2021 года Гюндуза Мамедова лишили управления "Департаментом войны", который расследовал военные преступления, досрочно был закрыт доступ к государственной тайне.

Адвокаты замгенпрокурора утверждали, что законных причин для увольнения Гюндуза Мамедова нет, поэтому его активно дискредитируют, в том числе при помощи СБУ, которое ограничило доступ к гостайне.

Ранее Фокус рассказывал, что Зеленский сменил руководителя Службы внешней разведки Украины. Вместо Валерия Кондратюка ведомство будет возглавлять Александр Литвиненко, который работал заместителем секретаря СНБО в годы президента Петра Порошенко.

Также Фокус рассказывал, что Зеленский перетасовал и уволил топ-руководителей СБУ. Одной из целей перестановок является усиление борьбы с контрабандой, из-за которой Украина ежегодно теряет 300 млрд гривен.