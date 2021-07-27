"Далі буде": заступник Венедіктової написав заяву про відставку (фото)

Топчиновник пішов у відставку після 25 відпрацьованих років у прокуратурі. Гюндуз Мамедов керував "Департаментом війни", що розслідував військові злочини.

Заступник генерального прокурора України Гюндуз Мамедов написав заяву про відставку, повідомив чиновник у своєму мікроблозі Twitter.

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У своїй публікації Гюндуз Мамедов подякував усім, хто в правовому полі протистояв російській агресії.

"Написав заяву про відставку. Спасибі всім, хто був поруч у ці складні останні 6 років і робив неможливі речі: на правовому фронті протидіяв збройній агресії РФ і повірив у можливість розвитку ювенальної юстиції та реалізовував цей проєкт. Далі буде... Служу українському народу", — йдеться в повідомленні Гюндуза Мамедова.

[ + – ] Заява Гюндуза Мамедова

У 2016 році Гюндуз Мамедов займався розслідуванням військових злочинів, скоєних на території анексованого Криму. Топчиновник активізував співпрацю з Міжнародним кримінальним судом, правозахисниками та громадськими організаціями. Гюндуз Мамедов також був керівником Спільної слідчої групи від України, яка розслідувала катастрофу Боїнга MH17 у небі над Донбасом.

Напередодні звільнення адвокати Гюндуза Мамедова звинувачували керівництво Офісу генерального прокурора України в перешкоджанні роботи замгенпрокурора. Наприкінці червня 2021 року Гюндуза Мамедова позбавили управління "Департаментом війни", який розслідував військові злочини, достроково закрили доступ до державної таємниці.

Адвокати замгенпрокурора стверджували, що законних причин для звільнення Гюндуза Мамедова немає, тому його активно дискредитують, зокрема за допомогою СБУ, яка обмежила доступ до держтаємниці.

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