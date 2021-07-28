Присвоили $400 тыс.: ГБР объявили подозрение руководству АРМА (видео)

Подозрение получило 6 человек, среди них в.о. главы АРМА с членами команді, его адвокаты и физлицо.

Государственное бюро расследований в сотрудничестве с Офисом Генпрокурора и СБУ разоблачило факт злоупотреблений Нацагенства Украины по вопросам обнаружения, розыска и управления активами, полученных от коррупционных и других преступлений (АРМА). Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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Следствие установило, что в период с августа по декабрь 2020 года в.о. главы АРМА, его заместитель, начальник управления вместе с двумя адвокатами и одним физлицом завладели средствами, переданными в управление АРМА.

Злоумышленники на основании поддельных судовых решений перевели более 400 тысяч долларов на счет физлица. После чего деньги были разделены между участниками группы.

Всего было предъявлено о подозрении 6 подозреваемым. Им инкриминируют часть 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины (овладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенного по предварительного сговора, в особо крупных размерах). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с запретом на получения определенных должностей с конфискацией имущества.

Фото: ГБР Фото: ГБР Фото: ГБР Фото: ГБР

Также подготовлено ходатайство об отстранении руководства АРМА от их должностей. ГБР проводит проверку причастности других лиц к незаконной схеме.

Отметим, что СБУ заявляет о хищении 395 тысяч долларов.

Напомним, 1 апреля в АРМА прошли обыски по подозрению в хищении вещдоков на 500 тысяч долларов.

Сообщалось, что замглаву АРМА Павленко подстрелили возле дома в Киеве.

Ранее Суд передал АРМА арестованное имущество компаний, связанных с Виталием Захарченко, экс-главой МВД Украины. Речь идет о 3 квартирах, 4 жилых домах, 24 земельных участках и 6 гаражах в центре Киева.