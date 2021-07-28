Присвоїли $400 тис.: ДБР оголосило підозру керівництву АРМА (відео)

Підозри отримали 6 осіб, серед них в. о. глави АРМА з членами команди, його адвокати та фізособа.

Державне бюро розслідувань у співпраці з Офісом Генпрокурора та СБУ викрило факт зловживань Нацагенства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманих від корупційних та інших злочинів (АРМА). Про це повідомляє пресслужба ДБР.

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Слідство встановило, що в період із серпня по грудень 2020 року в. о. глави АРМА, його заступник, начальник управління разом із двома адвокатами й однією фізособою заволоділи коштами, переданими в управління АРМА.

Зловмисники на підставі підроблених судових рішень переказали понад 400 тисяч доларів на рахунок фізособи. Після чого гроші були розділені між учасниками групи.

Усього було пред'явлено про підозри 6 підозрюваним. Їм інкримінують частину 5 статті 191 Кримінального кодексу України (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою, в особливо великих розмірах). Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 7 до 12 років із забороною на отримання певних посад із конфіскацією майна.

Фото: ГБР Фото: ГБР Фото: ГБР Фото: ГБР

Також підготовлене клопотання про відсторонення керівництва АРМА від їхніх посад. ДБР проводить перевірку причетності інших осіб до незаконної схеми.

Зазначимо, що СБУ заявляє про розкрадання 395 тисяч доларів.

Нагадаємо, 1 квітня в АРМА пройшли обшуки за підозрою в розкраданні речдоків на 500 тисяч доларів.

Повідомлялося, що заступника голови АРМА Павленка підстрелили біля будинку в Києві.

Раніше Суд передав АРМА арештоване майно компаній, пов'язаних із Віталієм Захарченком, ексглавою МВС України. Йдеться про 3 квартири, 4 житлових будинків, 24 земельних ділянок та 6 гаражів у центрі Києва.