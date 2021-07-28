Присвоїли $400 тис.: ДБР оголосило підозру керівництву АРМА (відео)
Підозри отримали 6 осіб, серед них в. о. глави АРМА з членами команди, його адвокати та фізособа.
Державне бюро розслідувань у співпраці з Офісом Генпрокурора та СБУ викрило факт зловживань Нацагенства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманих від корупційних та інших злочинів (АРМА). Про це повідомляє пресслужба ДБР.
Слідство встановило, що в період із серпня по грудень 2020 року в. о. глави АРМА, його заступник, начальник управління разом із двома адвокатами й однією фізособою заволоділи коштами, переданими в управління АРМА.
Зловмисники на підставі підроблених судових рішень переказали понад 400 тисяч доларів на рахунок фізособи. Після чого гроші були розділені між учасниками групи.
Усього було пред'явлено про підозри 6 підозрюваним. Їм інкримінують частину 5 статті 191 Кримінального кодексу України (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою, в особливо великих розмірах). Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 7 до 12 років із забороною на отримання певних посад із конфіскацією майна.
Також підготовлене клопотання про відсторонення керівництва АРМА від їхніх посад. ДБР проводить перевірку причетності інших осіб до незаконної схеми.
Зазначимо, що СБУ заявляє про розкрадання 395 тисяч доларів.
Нагадаємо, 1 квітня в АРМА пройшли обшуки за підозрою в розкраданні речдоків на 500 тисяч доларів.
Повідомлялося, що заступника голови АРМА Павленка підстрелили біля будинку в Києві.
Раніше Суд передав АРМА арештоване майно компаній, пов'язаних із Віталієм Захарченком, ексглавою МВС України. Йдеться про 3 квартири, 4 житлових будинків, 24 земельних ділянок та 6 гаражів у центрі Києва.