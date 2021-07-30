Сотрудники СБУ везут Николая Чауса в Киев, — адвокат о "возвращении" экс-судьи

Сотрудники СБУ в Мазуровке, уверяет правозащитник, "перехватили" беглого экс-судью у прибывшего в село отряда полиции.

Экс-судью Николая Чауса нашли в селе Мазуровка под Винницей, после чего сотрудники СБУ повезли его в Киев, сообщает "Лига".

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В пятницу, 30 июля, пропавшего экс-судью Николая Чауса нашли в селе Мазуровка Винницкой области. Разыскиваемый явился к старосте. На место прибыл наряд полиции для задержания экс-судьи, но мужчину "перехватили" сотрудники СБУ.

Как рассказывает адвокат Александр Вишневый, сейчас бывшего судью везут в Киев, где против него начали расследование.

"Есть информация, что сотрудники СБУ везут его в Киев, так как открыто уголовное производство. Детективы НАБУ в курсе, но они пока воздерживаются от комментариев. К ним не поступала информация о том, что его кто-либо задержал", — подчеркнул юрист.

По словам Вишневого, сотрудники СБУ транспортируют мужчину в Киев "не в рамках задержания". Это связано с тем, что спецслужба не осуществляет оперативную поддержку в рамках уголовного производства НАБУ.

Николая Чауса нашли — как это было

О том, что экс-судью Николая Чауса нашли сотрудники правоохранительных органов, сообщил журналист Юрий Бутусов. После нахождения в село Мазуровка прибыла группа сотрудников СБУ Винницкой области, которые "буквально отбили его у наряда Могилев-Подольского районного отделения полиции, и вывезли в неизвестном направлении".

Позже на то, что Николая Чауса нашли, отреагировали в НАБУ. Силовики призвали коллег передать им подозреваемого. По состоянию на 15:30, задержавшие мужчину правоохранители не выходили на связь.

Журналисты после того, как Николая Чауса нашли под Винницей, решили поговорить с его женой Светланой. В комментарии "Стране" она рассказала — ей никто не сообщил о появлении супруга. При этом муж с ней на связь не выходил.

"Да. Это он. Только седой", — опознала Светлана на фотографии своего мужа Николая Чауса. Пресс-центр СБУ пока официально не комментировал информацию о том, что Николая Чауса нашли под Винницей.

Исчезновение Николая Чауса

Беглого судью Днепровского райсуда Киева похитили в Кишиневе 3 апреля. Похищение произошло возле жилого дома в столичном секторе Центр. Позже СМИ сообщили, что к похищению могут быть причастны украинские спецслужбы. Похитителями, по данным журналистов, являются 10 граждан Украины, некоторые из которых — сотрудники спецслужб. Но свою причастность они отрицают.

Позже он записал видеообращение, в котором заявил, что похищения не было. Экс-судья анонсировал скорое возвращение в Украину, но для дачи показаний о нем ему нужны гарантии безопасности, по той же причине он не назвал свое нынешнее местонахождение.

В конце мая 2021 года появилась информация, что Интерпол снял с розыска беглого украинского судью. Как уверяют силовики, пока процедура экстрадиции продолжается и решение Интерпола не повлияет на следствие в отношении экс-судьи. Его могли снять с международного розыска после того, как комиссия Интерпола заметила, что основанием для присвоения "красной карточки" экс-судье Днепровского райсуда Киева было ненадлежащее судебное решение.