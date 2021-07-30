Співробітники СБУ везуть Миколу Чауса в Київ, — адвокат про "повернення" екссудді

Дружина екссудді-втікача впізнала свого чоловіка. Співробітники СБУ транспортують Миколу Чауса в столицю "не в рамках затримання".

Екссуддю Миколу Чауса знайшли в селі Мазурівка під Вінницею, після чого співробітники СБУ повезли його в Київ, повідомляє "Ліга".

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У п'ятницю, 30 липня, зниклого екссуддю Миколу Чауса знайшли в селі Мазурівка Вінницької області. Розшукуваний з'явився до старости. На місце прибув наряд поліції для затримання екссудді, але чоловіка "перехопили" співробітники СБУ.

Як розповідає адвокат Олександр Вишневий, зараз колишнього суддю везуть до Києва, де проти нього почали розслідування.

"Є інформація, що співробітники СБУ везуть його до Києва, оскільки відкрите кримінальне провадження. Детективи НАБУ в курсі, але вони поки що утримуються від коментарів. До них не надходила інформація про те, що його хтось затримав", — підкреслив юрист.

За словами Вишневого, співробітники СБУ транспортують чоловіка в Київ "не в рамках затримання". Це пов'язано з тим, що спецслужба не здійснює оперативну підтримку в рамках кримінального провадження НАБУ.

Миколу Чауса знайшли — як це було

Про те, що екссуддю Миколу Чауса знайшли співробітники правоохоронних органів, повідомив журналіст Юрій Бутусов. Після знаходження в село Мазурівка прибула група співробітників СБУ Вінницької області, які "буквально відбили його у наряду Могилів-Подільського районного відділку поліції, і вивезли в невідомому напрямку".

Пізніше на те, що Миколу Чауса знайшли, відреагували в НАБУ. Силовики закликали колег передати їм підозрюваного. Станом на 15:30, правоохоронці, які затримали чоловіка, не виходили на зв'язок.

Журналісти після того, як Миколу Чауса знайшли під Вінницею, вирішили поговорити з його дружиною Світланою. У коментарі "Страні" вона розповіла — їй ніхто не повідомив про появу чоловіка. При цьому чоловік із нею на зв'язок не виходив.

"Так. Це він. Тільки сивий", — впізнала Світлана на фотографії свого чоловіка Миколу Чауса. Пресцентр СБУ поки офіційно не коментував інформацію про те, що Миколу Чауса знайшли під Вінницею.

Зникнення Миколи Чауса

Суддю-втікача Дніпровського райсуду Києва викрали в Кишиневі 3 квітня. Викрадення сталося біля житлового будинку в столичному секторі Центр. Пізніше ЗМІ повідомили, що до викрадення можуть бути причетні українські спецслужби. Викрадачами, за даними журналістів, є 10 громадян України, деякі з яких — співробітники спецслужб. Але свою причетність вони заперечують.

Пізніше він записав відеозвернення, в якому заявив, що викрадення не було. Екссуддя анонсував швидке повернення в Україну, але для подання свідчень про нього йому потрібні гарантії безпеки, з тієї ж причини він не назвав своє нинішнє місцезнаходження.

Наприкінці травня 2021 року з'явилася інформація, що Інтерпол зняв із розшуку українського суддю-втікача. Як запевняють силовики, поки процедура екстрадиції триває і рішення Інтерполу не вплине на слідство щодо екссудді. Його могли зняти з міжнародного розшуку після того, як комісія Інтерполу помітила, що підставою для присвоєння "червоної картки" екссудді Дніпровського райсуду Києва було неналежне судове рішення.