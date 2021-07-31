"Человек без репутации и совести". Побивший Милованова Данилюк прокомментировал инцидент

По словам Данилюка, ему не интересно, напишет ли Милованов заявление в полицию. Сам советник главы ОП, по данным СМИ, с "еле открывающимся глазом" улетел в США.

Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк впервые публично высказался об инциденте, который произошел между ним и советником главы Офиса президента Тимофеем Миловановым на дне рождения.

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Telegram-каналу "Политика Страны" Данилюк заявил, что "не станет давать никаких комментариев, слишком много внимания этому человеку".

"Пусть он бегает рассказывает, как он это видит, меня это не интересует. Человек без репутации и без совести. Я даже не хочу на него никак реагировать", — заявил Данилюк.

Данилюк отметил, что для него не имеет значения, намерен ли Милованов подавать на него заявление в полицию.

В то же время сам Милованов, как сообщает издание "Страна" со ссылкой на свои источники, после драки с Данилюком улетел в США. По данным СМИ, утром после удара его глаз "был таким затекшим, что еле открывался".

Как сообщалось ранее, бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк подрался с советником главы Офиса президента (ОП) Тимофеем Миловановым. Инцидент произошел на дне рождения Данилюка. Милованов считает, что причиной стало отстранение именинника от конкурса на должность главы Бюро экономической безопасности.

Это не первая драка представителей партии "Слуга народа". До этого в здании Верховной Рады произошел конфликт между депутатами от одноименной фракции Николаем Тищенко и Александром Куницким. Инцидент случился утром во вторник, 29 июня, в первой половине дня.

Помимо этого, в пятницу, 16 июля, в зале Верховной Рады произошла драка между нардепами от "Батьківщини" Вадимом Ивченко и "слугой народа" Николаем Сольским.