"Людина без репутації і совісті". Побивший Милованова Данилюк прокоментував інцидент

За словами Данилюка, йому не цікаво, чи напише Милованов заяву в поліцію. Сам радник глави ОП, за даними ЗМІ, з "оком, що ледве відкривалося", полетів до США.

Екс-секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олександр Данилюк вперше публічно висловився про інцидент, який стався між ним і радником глави Офісу президента Тимофієм Милованова на дні народження.

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Telegram-каналу "Политика Страны" Данилюк заявив, що "не стане надавати ніяких коментарів, занадто багато уваги цій людині".

"Нехай він бігає розповідає, як він це бачить, мене це не цікавить. Людина без репутації і без совісті. Я навіть не хочу на нього ніяк реагувати", — заявив Данилюк.

Данилюк зазначив, що для нього не має значення, чи має намір Милованов подавати на нього заяву в поліцію.

У той же час сам Милованов, як повідомляє видання "Страна" з посиланням на власні джерела, після бійки з Данилюком полетів в США. За даними ЗМІ, вранці після удару його око "бувло таким затерплим, що ледве відкривалося".

Як повідомлялося раніше, колишній секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк побився з радником глави Офісу президента (ОП) Тимофієм Миловановим. Інцидент стався на дні народження Данилюка. Милованов вважає, що причиною стало відсторонення іменинника від конкурсу на посаду глави Бюро економічної безпеки.

Це не перша бійка представників партії "Слуга народу". До цього в будівлі Верховної Ради відбувся конфлікт між депутатами від однойменної фракції Миколою Тищенко та Олександром Куницьким. Інцидент трапився вранці у вівторок, 29 червня, в першій половині дня.

Крім цього, в п'ятницю, 16 липня, в залі Верховної Ради сталася бійка між нардепами від "Батьківщини" Вадимом Івченко та "слугою народу" Миколою Сольським.