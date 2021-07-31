"Нужно, чтобы газ через трубу не шел": Витренко о противодействии "Северному потоку-2" (видео)

Газопровод в скором времени достроят, но Украина будет прилагать усилия для того, чтобы он не прошел европейскую сертификацию для ввода в эксплуатацию.

Глава правления НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко в интервью для Радио Свобода рассказал, какие действия предпринимает Украина для недопущения введения в эксплуатацию "Северного потока-2".

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По словам Витренко, Украина проиграла битву, но не войну. Газопровод в скором времени достроят, но украинская сторона теперь будет добиваться, чтобы его не ввели в эксплуатацию.

"Потому что для Украины важно не то чтобы условно говоря, была эта труба или не было этой трубы, а важно, чтобы по ней не шел газ в обход Украины. И нам нужно сделать так, чтобы этот газ через эту трубу не шел", — говорит Витренко.

Глава правления корпорации добавил, что сейчас ведутся работы над тем, чтобы газопровод не прошел сертификацию. Для этого нужно доказать, что компания-оператор контролируется "Газпромом" и президентом Путиным. В законодательстве ЕС запрещается одному лицу или группе лиц добывать и транспортировать газ.

В общем заявлении США и Германии, по словам главы правления "Нафтогаза", прямо говорится о том, что "Северный поток-2" подпадает под действие Третьего энергопакета.

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Напомним, США и Германия достигли соглашения по "Северному потоку-2". Газопровод достроят, но с рядом обязанностей для ФРГ. В МИД Украины и Польши раскритиковали договоренности. Кулеба заявил, что игра переведена в овертайм, Украина начинает консультации с властями ЕС.

Фокус разбирался, чем обернется для Украины соглашение США и Германии по "СП-2".