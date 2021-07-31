"Потрібно, щоб газ через трубу не йшов": Вітренко про протидію "Північному потоку-2" (відео)

Газопровід незабаром добудують, але Україна буде докладати зусиль для того, щоб він не пройшов європейську сертифікацію для введення в експлуатацію.

Глава правління НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко в інтерв'ю для Радіо Свобода розповів, які дії робить Україна для недопущення введення в експлуатацію "Північного потоку-2".

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За словами Вітренко, Україна програла битву, але не війну. Газопровід незабаром добудують, але українська сторона тепер буде домагатися, щоб його не ввели в експлуатацію.

"Бо для України важливо не те, щоб, умовно кажучи, була ця труба чи не було цієї труби, а важливо, щоб по ній не йшов газ в обхід України. І нам потрібно зробити так, щоб цей газ через цю трубу не йшов", — каже Вітренко.

Він додав, що зараз ведуться роботи над тим, щоб газопровід не пройшов сертифікацію. Для цього потрібно довести, що компанія-оператор контролюється "Газпромом" і президентом Путіним. У законодавстві ЄС забороняється одній особі або групі осіб добувати та транспортувати газ.

У спільній заяві США і Німеччини, за словами голови правління "Нафтогазу", прямо говориться про те, що "Північний потік-2" підпадає під дію Третього енергопакета.

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Нагадаємо, США і Німеччина досягли угоди по "Північному потоку-2". Газопровід добудують, але з низкою обов'язків для ФРН. У МЗС України та Польщі розкритикували домовленості. Кулеба заявив, що гра переведена в овертайм, Україна починає консультації з владою ЄС.

Фокус розбирався, чим обернеться для України угода США і Німеччини по "СП-2".