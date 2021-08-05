Мэр Конотопа подрался с нардепом от "Слуги народа" и облил его водой (видео)

Потасовке предшествовал разговор о качестве воды в городе. В какой-то момент Артем Семенихин решил "освятить" водой нардепа Александра Качуру, поскольку тот "перегрелся".

Мэр Конотопа Сумской области Артем Семенихин повздорил во время заседания местного горсовета с нардепом от "Слуги народа" Александром Качурой, сообщает Delo.ua.

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Бутылку с водой на заседание принес сам парламентарий с целью обратить внимание местной власти на некачественную очистку воды городским водоканалом.

Взяв слово для выступления, Качура заявил, что в Конотопе есть много проблем. В частности, закрываются молокозавод и мясокомбинат.

После этого народный депутат поставил перед конотопским мэром полуторалитровую бутылку с мутной жидкостью, которая, как заявил Качура, была набрана в Конотопе из крана.

В ответ Семенихин заявил, что Тростянец Сумской области получил из госбюджета 300 млн гривен для строительства спорткомплекса, при этом Конотопу средства, в том числе, на водопровод выделять нардепы не торопятся.

После этого градоначальник сказал, что Качуре надо "отрезвиться конотопской водичкой" и "прийти немного в себя".

Между парламентарием и мэром завязалась непродолжительная потасовка, в результате которой оппоненты облили друг друга водой из бутылки.

[ + – ] Кадры инцидента в горсовете Конотопа

После случившегося участники конфликта в эфире телеканала "Украина-24" объяснили причины взаимной неприязни.

Семенихин утверждает, что Качура его провоцирует.

"Я так понял, что это освященная вода, потому что это конотопская вода, как сказал господин Качура и так вот получилось… Качура уже неоднократно угрожает и шантажирует меня, требуя совершения незаконных действий. (Ему нужен, – Ред.)"свой" человек в должности секретаря горсовета", – заявил мэр Конотопа.

В свою очередь, Александр Качура говорит, что упреки Семенихина о шантаже с его стороны – абсурд.

"Все фракции могут подавать предложения и представлять кандидатур на соответствующие должности", – сказал он.

Касаемо качества воды, "слуга народа" продолжает настаивать, что в городе действительно есть проблемы и у него есть десятки обращений по этому вопросу от местных жителей.

В ответ Семенихин выпил воду из-под крана и сообщил, что она "идеально чистая".

Напомним, в конце июня в Харькове мужчина напал на депутата местного горсовета от фракции "ОПЗЖ" Анатолия Радзинского и облил его мочой.

25 июня на перроне железнодорожного вокзала Ивано-Франковска журналиста Руслана Коцабу забросали яйцами и облили зеленкой.

А в Черновицкой области отец одного из студентов набросился на завуча медицинского колледжа и вылил на нее ведро с фекалиями.