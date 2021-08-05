Мер Конотопа побився з нардепом від "Слуги народу" й облив його водою (відео)
Бійці передувала розмова про якість води в місті. У якийсь момент Артем Семеніхін вирішив "освятити" водою нардепа Олександра Качуру, оскільки той "перегрівся".
Мер Конотопа Сумської області Артем Семеніхін посварився під час засідання місцевої міськради з нардепом від "Слуги народу" Олександром Качурою, повідомляє Delo.ua.
Пляшку з водою на засідання приніс сам парламентарій з метою звернути увагу місцевої влади на неякісне очищення води міським водоканалом.
Взявши слово для виступу, Качура заявив, що в Конотопі є багато проблем. Зокрема, закриваються молокозавод і м'ясокомбінат.
Після цього народний депутат поставив перед конотопським мером півторалітрову пляшку з каламутною рідиною, яка, як заявив Качура, була набрана в Конотопі з крана.
У відповідь Семеніхін заявив, що Тростянець Сумської області отримав з держбюджету 300 млн гривень для будівництва спорткомплексу, при цьому кошти Конотопу, зокрема на водопровід виділяти нардепи не поспішають.
Після цього градоначальник сказав, що Качурі треба "витвережуватися конотопською водичкою" і "прийти трохи в себе".
Між парламентарієм і мером зав'язалася нетривала бійка, у результаті якої опоненти облили один одного водою з пляшки.
Після того, що сталося, учасники конфлікту в ефірі телеканалу "Україна-24" пояснили причини взаємної неприязні.
Семеніхін стверджує, що Качура його провокує.
"Я так зрозумів, що це освячена вода, тому що це конотопська вода, як сказав пан Качура, і так ось вийшло ... Качура вже неодноразово погрожує мені і шантажує мене, вимагаючи здійснення незаконних дій. (Йому потрібна, — Ред.) "своя" людина на посаді секретаря міськради", — заявив мер Конотопа.
У свою чергу, Олександр Качура каже, що закиди Семеніхіна про шантаж з його боку — абсурд.
"Усі фракції можуть подавати пропозиції і представляти кандидатур на відповідні посади", — сказав він.
Що стосується якості води, "слуга народу" продовжує наполягати, що в місті дійсно є проблеми і в нього є десятки звернень з цього питання від місцевих жителів.
У відповідь Семеніхін випив воду з-під крана і повідомив, що вона "ідеально чиста".
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