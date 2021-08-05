Зеленский назвал "рабством" привлечение жителей Донбасса к выборам в Госдуму РФ (видео)

Глава государства заверил, что история смывает подобные шаги и "все это пройдет".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что привлечение украинцев с российскими паспортами на оккупированных территориях Донбасса и Крыма к выборам в Государственную Думу РФ является "рабством каким-то". Об этом он сказал в интервью телеканалу "Дом".

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"Выборы в Госдуму РФ. Украинцев с этими паспортами [российскими — ред.] они сажают в автобусы, заставляют голосовать. Это рабство какое-то. Но как показывает история — обычно такие шаги история смывает как после дождя. Все это пройдет", — сказал Зеленский.

Президент заявил, что территории Донбасса и Крыма будут в любом случае деоккупированы.

"Это история", — подчеркнул Зеленский.

[ + – ] Интервью Зеленского телеканалу "Дом"

Отметим, в ходе этого же интервью Зеленский заявил, что "российская история еще будет оплакивать ситуацию с Крымом". Он считает, что после оккупации полуострова между двумя народами — русским и украинским — испортились отношения на длительный период. Также Зеленский заявил, что Крым никогда не будет территорией Российской Федерации и его возвращение — лишь вопрос времени.

Напомним, постановление, согласно которому жителям оккупированных территорий Донбасса и Крыма с российскими паспортами разрешается голосовать на выборах в Государственную думу, Центризбирком РФ принял 20 июля. Сами выборы планируют провести с 17 по 19 сентября 2021 года.