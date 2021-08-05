Зеленський назвав "рабством" залучення жителів Донбасу до виборів у Держдуму РФ (відео)

Глава держави запевнив, що історія змиває подібні кроки і "все це мине".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що залучення українців із російськими паспортами на окупованих територіях Донбасу та Криму до виборів у Державну Думу РФ є "рабством якимось". Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу "Дім".

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"Вибори в Держдуму РФ. Українців із цими паспортами [російськими — ред.] вони садять в автобуси, змушують голосувати. Це рабство якесь. Але як показує історія — зазвичай такі кроки історія змиває як після дощу. Все це мине", — сказав Зеленський.

Президент заявив, що території Донбасу та Криму будуть в будь-якому випадку деокупувати.

"Це історія", — підкреслив Зеленський.

[ + – ] Інтерв'ю Зеленського телеканалу "Дім"

Зазначимо, в процесі цього ж інтерв'ю Зеленський заявив, що "російська історія ще оплакуватиме ситуацію з Кримом". Він вважає, що після окупації півострова між двома народами — російським та українським — зіпсувалися відносини на тривалий період. Також Зеленський заявив, що Крим ніколи не буде територією Російської Федерації і його повернення — лише питання часу.

Нагадаємо, постанову, згідно з якою жителям окупованих територій Донбасу та Криму з російськими паспортами дозволяється голосувати на виборах у Державну думу, Центрвиборчком РФ ухвалив 20 липня. Власне вибори повинні відбутися в період із 17 по 19 вересня 2021 року.