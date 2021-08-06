Языковой омбудсмен Тарас Креминь посоветовал тем, кому не нравится закон о языке, переехать в страны, "где они будут чувствовать себя комфортно".

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь отреагировал на заявление популярного педиатра доктора Евгения Комаровского о наличии языкового омбудсмена в Украине. Это произошло в эфире 4 канала.

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"Маргинальные заявления маргинальных ведущих, которых я бы называл поименно и составлял список особ, составляющих угрозу национальной безопасности и обороны", — так обозначил Тарас Креминь слова популярного ведущего и врача Евгения Комаровского, заявившего, что наличие в Украине языкового омбудсмена "унижает страну в век толерантности".

В ответ уполномоченный напомнил о решении Конституционного суда о признании конституционным закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" от 15 июля 2021 года, которое гласит, что "угроза украинскому языку равносильна угрозе национальной безопасности Украины, существованию украинской нации и ее государства, посколько украинский язык — это своеобразный код нации, а не только средство общения".

Поэтому, по словам Креминя, "кого не устраивает уполномоченный, языковой закон, украинское государство — пожалуйста, сформулируйте это перед своей отправкой в другие страны, где, по вашему мнению вы будете чувствовать себя комфортно. Но если у вас есть украинское гражданство, если у вас есть доступ к медийным ресурсам, если вы можете осуществить тут свою образовательную, профессиональную, гражданскую траекторию — будьте добры уважать законы Украины и украинский народ, который веками боролся за свое право на независимость и продолжает бороться на фронте с россиянами на востоке нашей страны".

Также языковой омбудсмен заявил, что последние заявления Владимира Зеленского "абсолютно соответствуют историческому развитию украинского народа".

Тарас Креминь упомянул и о "российских нарративах, проникающих в соседние страны — Белорусь, Молдову: "То, что происходит на границах Украины — Беларусь, Приднестровье — это не что иное, как очередная попытка пророссийских нарративов пройти в украинскую политику в том числе в качестве гибридной войны".

На вопрос ведущей о гражданах, заявляющих, что они не будут говорить на украинском языке принципиально, уполномоченный заявил, что источником таких "нарративов в условиях гибридной войны" являются политики, "меняющие флаги и политические заявления". По мнению Креминя, "заказчик" — это "Российская Федерация — страна, которая пытается реставрировать Советский Союз". Но, убежден омбудсмен, этого не произойдет.

Креминь вспомнил и об опросах, согласно которым большинство населения южных и восточных областей Украины поддерживает слова Путина о том, что Россия и Украина — один народ. "Такие опросы выгодны России", — уверен уполномоченный.

Напомним, ранее СМИ со ссылкой на секретариат уполномоченного сообщали, что зарплата Тараса Креминя за июнь составила 87,1 тыс. грн., в то время как зарплата премьер-министра Шмыгаля — всего 55 тыс. грн.

В апреле Фокус пообщался с Тарасом Креминем. Тогда защитник украинского языка рассказал о том, как поменялось отношение к государственному языку после 2014 года.