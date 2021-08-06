Маргінальна заява маргінального ведучого: мовний омбудсмен відреагував на слова Комаровського

Мовний омбудсмен Тарас Кремінь порадив тим, кому не подобається закон про мову, переїхати в країни, "де вони будуть відчувати себе комфортно".

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь відреагував на заяву популярного педіатра доктора Євгена Комаровського про наявність мовного омбудсмена в Україні. Це сталося в ефірі 4 каналу.

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"Маргінальні заяви маргінальних ведучих, яких я б називав поіменно і склав список осіб, які становлять загрозу національній безпеці та обороні", — так прокоментував Тарас Кремінь слова популярного ведучого і лікаря Євгена Комаровського, який заявив, що наявність в Україні мовного омбудсмена "принижує країну в століття толерантності".

У відповідь уповноважений нагадав про рішення Конституційного суду про визнання конституційним закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" від 15 липня 2021 року, який свідчить, що "загроза українській мові рівносильна загрозі національній безпеці України, існуванню української нації і її держави, оскільки український мова — це своєрідний код нації, а не тільки засіб спілкування".

Тому, за словами Кременя, "кого не влаштовує уповноважений, мовний закон, українська держава — будь ласка, сформулюйте це перед своєю відправкою в інші країни, де, на вашу думку, ви будете почувати себе комфортно. Але якщо у вас є українське громадянство, якщо у вас є доступ до медійних ресурсів, якщо ви можете здійснити тут свою освітню, професійну, громадянську траєкторію — будьте ласкаві поважати закони України й український народ, який століттями боровся за своє право на незалежність і продовжує боротися на фронті з росіянами на сході нашої країни".

Також мовний омбудсмен заявив, що останні заяви Володимира Зеленського "абсолютно відповідають історичному розвитку українського народу".

Тарас Кремінь згадав і про "російські наративи, що проникають у сусідні країни — Білорусь, Молдову: "Те, що відбувається на кордонах України — Білорусь, Придністров'я — це не що інше, як чергова спроба проросійських наративів пройти в українську політику, зокрема в ролі гібридної війни".

На запитання ведучої про громадян, які заявляють, що вони не будуть говорити українською мовою принципово, уповноважений заявив, що джерелом таких "наративів в умовах гібридної війни" є політики, "які змінюють прапори і політичні заяви". На думку Кременя, "замовник" — це "Російська Федерація — країна, яка намагається реставрувати Радянський Союз". Але, переконаний омбудсмен, цього не станеться.

Кремінь згадав і про опитування, згідно з якими більшість населення південних і східних областей України підтримує слова Путіна про те, що Росія й Україна — один народ. "Такі опитування вигідні для Росії", — упевнений уповноважений.

Нагадаємо, раніше ЗМІ з посиланням на секретаріат уповноваженого повідомляли, що зарплата Тараса Креміня за червень становила 87,1 тис. грн., у той час як зарплата прем'єр-міністра Шмигаля — усього 55 тис. грн.

У квітні Фокус поспілкувався з Тарасом Кремінем. Тоді захисник української мови розповів про те, як змінилося ставлення до державної мови після 2014 року.