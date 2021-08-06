Суд отправил первого задержанного в Харькове члена "Нацкорпуса" в СИЗО (видео)

Ивана Никифорова взяли под стражу на 60 суток без права залога. Собравшиеся под судом соратники начали кричать "Ганьба!".

6 августа Шевченковский райсуд Киева решил отправить под стражу члена "Нацкорпуса" Ивана Никифорова, одного из семерых задержанных накануне СБУ в Харькове по подозрению в вымогательстве и создании преступной организации. Ему придется провести в СИЗО 60 дней без права залога. Об этом сообщает с места событий корреспондент издания "Сегодня".

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Заседание по остальным задержанным в Харькове членам "Нацкорпуса" продолжается.

Telegram-канал KlymenkoTime опубликовал видео с первой реакцией собравшихся под судом сторонников подозреваемых. Выступавший с микрофоном, комментируя решение отправить Никифорова в СИЗО на 60 дней, вспомнил "времена Януковича и позднего Кучмы". Также участники акции выкрикивали "Ганьба!", "Один за всех и все за одного" и "Путин — х**ло!".

Выступавший с микрофоном призвал всех написать в соцсетях пост о том, что "сегодня началось судилище над патриотами и ветеранами".

Собравшиеся возле здания суда сторонники подозреваемых намерены дождаться решений по остальным задержанным, а уже после этого принимать решения о своих дальнейших шагах. Впрочем, националисты считают, что решения суда по остальным задержанным в Харькове членах "Нацкорпуса" будет таким же, как и по Никифорову.

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На канале харьковской ячейки "Нацкорпуса" в Telegram сообщили, что в Харькове также прошел митинг в поддержку задержанных СБУ членов организации.

[ + – ] Митинг в Харькове в поддержку задержанных СБУ членов "Нацкорпуса"

Напомним, ночью 6 августа сотрудники СБУ заблокировали на блокпосте в Валках Харьковской области два автобуса с членами харьковской ячейки "Нацкорпуса", которые направлялись в Киев для участия в акции в поддержку задержанных соратников. Представителей организации фотографировали и досматривали. Им разрешили продолжить движение лишь спустя четыре часа.

Лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий в ходе акции заявил, что если Шевченковский суд не вынесет "справедливых" решений, то "будет горячо". Позже СБУ опубликовала записи разговоров задержанных в Харькове членов "Нацкорпуса", которые, по словам правоохранителей, "доказывают противоправную деятельность" подозреваемых.