Суд відправив першого затриманого в Харкові члена "Нацкорпусу" в СІЗО (відео)

Івана Нікіфорова взяли під варту на 60 діб без права застави. Присутні під судом соратники почали кричати: "Ганьба!".

6 серпня Шевченківський райсуд Києва вирішив відправити під варту члена "Нацкорпусу" Івана Нікіфорова, одного з сімох затриманих напередодні СБУ в Харкові за підозрою у вимаганні та створенні злочинної організації. Йому доведеться провести в СІЗО 60 днів без права застави. Про це повідомляє з місця подій кореспондент видання "Сегодня".

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Засідання щодо інших затриманих у Харкові членах "Нацкорпусу" триває.

Telegram-канал KlymenkoTime опублікував відео з першою реакцією присутніх під судом прихильників підозрюваних. Чоловік, який виступав із мікрофоном, коментуючи рішення відправити Нікіфорова в СІЗО на 60 днів, згадав "часи Януковича і пізнього Кучми". Також учасники акції вигукували: "Ганьба!", "Один за всіх і всі за одного" і "Путін — х**ло!".

Чоловік із мікрофоном закликав усіх написати в соцмережах пост про те, що "сьогодні почалося судилище над патріотами та ветеранами".

Присутні біля будівлі суду прихильники підозрюваних мають намір дочекатися рішень щодо інших затриманих, а вже після цього приймати рішення про свої подальші кроки. Утім націоналісти вважають, що рішення суду щодо інших затриманих у Харкові членів "Нацкорпусу" буде таким же, як і щодо Нікіфорову.

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На каналі харківського осередку "Нацкорпусу" в Telegram повідомили, що в Харкові також пройшов мітинг на підтримку затриманих СБУ членів організації.

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Нагадаємо, вночі 6 серпня співробітники СБУ заблокували на блокпості в Валках Харківської області два автобуси з членами харківського осередку "Нацкорпусу", які прямували до Києва для участі в акції на підтримку затриманих соратників. Представників організації фотографували й оглядали. Їм дозволили продовжити рух лише через чотири години.

Лідер "Національного корпусу" Андрій Білецький у ході акції заявив, що якщо Шевченківський суд не винесе "справедливих" рішень, то "буде гаряче". Пізніше СБУ опублікувала записи розмов затриманих у Харкові членів "Нацкорпусу", які, за словами правоохоронців, "доводять протиправну діяльність" підозрюваних.