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Не смог ответить пять раз. Тараса Креминя поставили в тупик вопросом об украинском языке (видео)

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Тарас Креминь
Фото: скриншот | Языковой омбудсмен Тарас Креминь

Языковой омбудсмен во время интервью не стал прямо отвечать до скольких лет он разговаривал на русском в быту и начал путаться в показаниях.

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь в эфире "Украина 24" пять раз подряд не ответил на вопрос ведущей Натальи Влащенко "До какого возраста он разговаривал на русском языке в быту?".

Так, языковой омбудсмен рассказал, что он учился в русскоязычной школе в Николаеве, после чего между ним и сотрудницей телеканала произошел следующий диалог:

Влащенко: Как долго Вы разговаривали на русском языке после школы? Вы же в быту, я уверена, разговаривали на русском, да?

Креминь: После окончания школы я поступил на украинско-английскую филологию Николаевского педагогического университета…

Влащенко: Я понимаю. Так поступали все. Но бывало же такое, что говорили в школе на украинском, например, [а потом переходили на русский]. Как долго вы в жизни разговаривали на русском?

Креминь: Я, наверное, никого не удивлю, что у нас большое количество граждан Украины разговаривает на украинском, на русском…

Влащенко: Николаев — это город, где практически все разговаривали на русском достаточно длительное время.

Креминь: В Николаеве разговаривают на русском языке.

Влащенко: Так я третий раз спрашиваю: до какого возраста примерно Вы в быту разговаривали на русском?

Креминь: В быту? В быту я общался… Ну, в детстве я общался, в школьные годы…

Влащенко: Это понятно. А потом? Когда Вы в быту перешли на украинский язык? В 30, в 35?

Креминь: Я в быту общаюсь… И с женой, и с дочерью, и с родителями.

Влащенко: Это понятно. Но в каком возрасте?

Креминь: С самого детства мы с отцом и с мамой общались на украинском языке.

Влащенко: С приятелями во дворе на каком языке Вы разговаривали?

Креминь: Ну у меня приятели разные. Те, с которыми я занимался спортом, те, с которыми я занимался в литературной студии…

Влащенко: В городе Николаеве на каком языке Вы разговаривали?

Креминь: Я разговаривал и на русском и на украинском. Конечно.

После этого ведущая сказала "понятно" и перешла к другой теме.

Языковой омбудсмен Креминь пять раз не ответил на вопрос когда он перешел на украинский
Языковой омбудсмен Креминь пять раз не ответил на вопрос когда он перешел на украинский

Отметим, недавно Тарас Креминь назвал трансляцию фильмов и сериалов на русском языке в Украине "угрозой национальной безопасности". Языковой омбудсмен подчеркнул, что с нарушителями языкового законодательства — телеканалами "Украина", "Интер" и "1+1" — можно бороться при помощи СНБО и специального Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

Напомним, 16 июля 2021 года в силу вступили нормы Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", согласно которым все телесериалы и киноленты должны транслироваться на государственном языке. Украинский язык стал обязательным для всех культурных мероприятий и экскурсий.