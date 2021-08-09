Не смог ответить пять раз. Тараса Креминя поставили в тупик вопросом об украинском языке (видео)

Языковой омбудсмен во время интервью не стал прямо отвечать до скольких лет он разговаривал на русском в быту и начал путаться в показаниях.

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь в эфире "Украина 24" пять раз подряд не ответил на вопрос ведущей Натальи Влащенко "До какого возраста он разговаривал на русском языке в быту?".

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Так, языковой омбудсмен рассказал, что он учился в русскоязычной школе в Николаеве, после чего между ним и сотрудницей телеканала произошел следующий диалог:

Влащенко: Как долго Вы разговаривали на русском языке после школы? Вы же в быту, я уверена, разговаривали на русском, да?

Креминь: После окончания школы я поступил на украинско-английскую филологию Николаевского педагогического университета…

Влащенко: Я понимаю. Так поступали все. Но бывало же такое, что говорили в школе на украинском, например, [а потом переходили на русский]. Как долго вы в жизни разговаривали на русском?

Креминь: Я, наверное, никого не удивлю, что у нас большое количество граждан Украины разговаривает на украинском, на русском…

Влащенко: Николаев — это город, где практически все разговаривали на русском достаточно длительное время.

Креминь: В Николаеве разговаривают на русском языке.

Влащенко: Так я третий раз спрашиваю: до какого возраста примерно Вы в быту разговаривали на русском?

Креминь: В быту? В быту я общался… Ну, в детстве я общался, в школьные годы…

Влащенко: Это понятно. А потом? Когда Вы в быту перешли на украинский язык? В 30, в 35?

Креминь: Я в быту общаюсь… И с женой, и с дочерью, и с родителями.

Влащенко: Это понятно. Но в каком возрасте?

Креминь: С самого детства мы с отцом и с мамой общались на украинском языке.

Влащенко: С приятелями во дворе на каком языке Вы разговаривали?

Креминь: Ну у меня приятели разные. Те, с которыми я занимался спортом, те, с которыми я занимался в литературной студии…

Влащенко: В городе Николаеве на каком языке Вы разговаривали?

Креминь: Я разговаривал и на русском и на украинском. Конечно.

После этого ведущая сказала "понятно" и перешла к другой теме.

[ + – ] Языковой омбудсмен Креминь пять раз не ответил на вопрос когда он перешел на украинский

[ + – ] Языковой омбудсмен Креминь пять раз не ответил на вопрос когда он перешел на украинский

Отметим, недавно Тарас Креминь назвал трансляцию фильмов и сериалов на русском языке в Украине "угрозой национальной безопасности". Языковой омбудсмен подчеркнул, что с нарушителями языкового законодательства — телеканалами "Украина", "Интер" и "1+1" — можно бороться при помощи СНБО и специального Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

Напомним, 16 июля 2021 года в силу вступили нормы Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", согласно которым все телесериалы и киноленты должны транслироваться на государственном языке. Украинский язык стал обязательным для всех культурных мероприятий и экскурсий.