RU
RU
Розділи
Матеріали
Політика

Не зміг відповісти п'ять разів. Тараса Креміня поставили в глухий кут питанням про українську мову (відео)

1240
Тарас Кремінь
Фото: Скріншот | Мовний омбудсмен Тарас Кремінь

Мовний омбудсмен під час інтерв'ю не став прямо відповідати до скількох років він розмовляв російською в побуті та почав плутатися в свідченнях.

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь в ефірі "Україна 24" п'ять разів поспіль не відповів на запитання ведучої Наталії Влащенко "До якого віку він розмовляв російською мовою в побуті?".

Так, мовний омбудсмен розповів, що він навчався в російськомовній школі в Миколаєві, після чого між ним і співробітницею телеканалу відбувся такий діалог:

Влащенко: Як довго Ви розмовляли російською мовою після школи? Ви ж у побуті, я впевнена, розмовляли російською, так?

Кремінь: Після закінчення школи я вступив на українсько-англійську філологію Миколаївського педагогічного університету...

Влащенко: Я розумію. Так робили всі. Але бувало ж таке, що говорили в школі українською, наприклад, [а потім переходили на російську]. Як довго ви в житті розмовляли російською?

Кремінь: Я, напевно, нікого не здивую, що в нас велика кількість громадян України розмовляє українською, російською...

Влащенко: Миколаїв — це місто, де практично всі розмовляли російською досить тривалий час.

Кремінь: У Миколаєві розмовляють російською мовою.

Влащенко: Так я втретє питаю: до якого віку приблизно Ви в побуті розмовляли російською?

Кремінь: У побуті? У побуті я спілкувався... Ну, в дитинстві я спілкувався, у шкільні роки...

Влащенко: Це зрозуміло. А потім? Коли Ви в побуті перейшли на українську мову? У 30, у 35?

Кремінь: Я в побуті спілкуюся... І з дружиною, і з дочкою, і з батьками.

Влащенко: Це зрозуміло. Але в якому віці?

Кремінь: Із самого дитинства ми з батьком і з мамою спілкувалися українською мовою.

Влащенко: З приятелями у дворі якою мовою Ви розмовляли?

Кремінь: Ну в мене приятелі різні. Ті, з якими я займався спортом, ті, з якими я займався в літературній студії...

Влащенко: У місті Миколаєві якою мовою Ви розмовляли?

Кремінь: Я розмовляв і російською, й українською. Звичайно.

Після цього ведуча сказала "зрозуміло" і перейшла до іншої теми.

Мовний омбудсмен Кремінь п'ять разів не відповів на питання коли він перейшов на українську
Мовний омбудсмен Кремінь п'ять разів не відповів на питання коли він перейшов на українську

Зазначимо, нещодавно Тарас Кремінь назвав трансляцію фільмів та серіалів російською мовою в Україні "загрозою національній безпеці". Мовний омбудсмен підкреслив, що з порушниками мовного законодавства — телеканалами "Україна", "Інтер" та "1+1" — можна боротися за допомогою РНБО та спеціальної Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

Нагадаємо, 16 липня 2021 року набули чинності норми Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", згідно з якими всі телесеріали і фільми повинні транслюватися державною мовою. Українська мова стала обов'язковою для всіх культурних заходів та екскурсій.