Не зміг відповісти п'ять разів. Тараса Креміня поставили в глухий кут питанням про українську мову (відео)

Мовний омбудсмен під час інтерв'ю не став прямо відповідати до скількох років він розмовляв російською в побуті та почав плутатися в свідченнях.

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь в ефірі "Україна 24" п'ять разів поспіль не відповів на запитання ведучої Наталії Влащенко "До якого віку він розмовляв російською мовою в побуті?".

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Так, мовний омбудсмен розповів, що він навчався в російськомовній школі в Миколаєві, після чого між ним і співробітницею телеканалу відбувся такий діалог:

Влащенко: Як довго Ви розмовляли російською мовою після школи? Ви ж у побуті, я впевнена, розмовляли російською, так?

Кремінь: Після закінчення школи я вступив на українсько-англійську філологію Миколаївського педагогічного університету...

Влащенко: Я розумію. Так робили всі. Але бувало ж таке, що говорили в школі українською, наприклад, [а потім переходили на російську]. Як довго ви в житті розмовляли російською?

Кремінь: Я, напевно, нікого не здивую, що в нас велика кількість громадян України розмовляє українською, російською...

Влащенко: Миколаїв — це місто, де практично всі розмовляли російською досить тривалий час.

Кремінь: У Миколаєві розмовляють російською мовою.

Влащенко: Так я втретє питаю: до якого віку приблизно Ви в побуті розмовляли російською?

Кремінь: У побуті? У побуті я спілкувався... Ну, в дитинстві я спілкувався, у шкільні роки...

Влащенко: Це зрозуміло. А потім? Коли Ви в побуті перейшли на українську мову? У 30, у 35?

Кремінь: Я в побуті спілкуюся... І з дружиною, і з дочкою, і з батьками.

Влащенко: Це зрозуміло. Але в якому віці?

Кремінь: Із самого дитинства ми з батьком і з мамою спілкувалися українською мовою.

Влащенко: З приятелями у дворі якою мовою Ви розмовляли?

Кремінь: Ну в мене приятелі різні. Ті, з якими я займався спортом, ті, з якими я займався в літературній студії...

Влащенко: У місті Миколаєві якою мовою Ви розмовляли?

Кремінь: Я розмовляв і російською, й українською. Звичайно.

Після цього ведуча сказала "зрозуміло" і перейшла до іншої теми.

[ + – ] Мовний омбудсмен Кремінь п'ять разів не відповів на питання коли він перейшов на українську

[ + – ] Мовний омбудсмен Кремінь п'ять разів не відповів на питання коли він перейшов на українську

Зазначимо, нещодавно Тарас Кремінь назвав трансляцію фільмів та серіалів російською мовою в Україні "загрозою національній безпеці". Мовний омбудсмен підкреслив, що з порушниками мовного законодавства — телеканалами "Україна", "Інтер" та "1+1" — можна боротися за допомогою РНБО та спеціальної Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

Нагадаємо, 16 липня 2021 року набули чинності норми Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", згідно з якими всі телесеріали і фільми повинні транслюватися державною мовою. Українська мова стала обов'язковою для всіх культурних заходів та екскурсій.