МИД Украины вызвал главу посольства Беларуси после угроз Лукашенко

Фразу президента Беларуси о том, что Украину "поставят на колени" наши дипломаты назвали проявлением слабости.

МИД Украины во вторник, 10 августа вызвало временного поверенного в делах Беларуси в Украине Кирилла Камышева в связи с заявлениями, которые на своей вчерашней пресс-конференции озвучил президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба министерства.

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В МИД сообщили, что попросили от Камышева разъяснений касаемо слов Лукашенко о возможном допуске на территорию Беларуси так называемых "прокуроров" из "Л/ДНР" для допроса оппозиционера Романа Протасевича.

В ведомстве отметили, что если эта информация будет подтверждена, то этот факт будет противоречить ранее полученному Украиной официальному ответу белорусского МИД, в котором это категорически отрицалось.

Кроме того, в ведомстве назвали "безответственной и далекой от реалий" риторику белорусского лидера о якобы переправке оружия и подготовке Украиной боевиков для действий на территории Беларуси.

"Это… абсолютно не соответствует действительности. Фейком о внешних угрозах государственности Беларуси со стороны Украины и других западных государств Лукашенко пытается оправдать свои репрессивные методы и ограничения прав и свобод граждан Беларуси", – заявили в МИД.

Также в министерстве обратили внимание на угрозы Лукашенко "поставить Украину на колени".

Отмечается, что надежды Александра Лукашенко в этом вопросе на помощь со стороны России и лично президента РФ Владимира Путина, являются "проявлением слабости Беларуси".

Что сказал Лукашенко о боевиках и оружии

На своей вчерашней пресс-конференции Александр Лукашенко прямо обвинил президента Украины Владимира Зеленского в подготовке боевиков, поставках оружия и взрывчатки на территорию Беларуси.

"Зачем ты боевиков готовишь на территории Украины и оружие забрасываешь к нам сюда. Ведь оружие идет в основном с территории Украины", – заявил он.

Угроза Лукашенко "поставить Украину на колени"

Также он заявил, что не планирует вводить санкции против Украины, однако, при желании, они вместе с президентом РФ Владимиром Путиным могли бы быстро поставить Украину "на колени".

"Если бы мы хотели вас поставить на колени, будем откровенны, мы бы это сделали в течение суток вместе с нелюбимым вами президентом Путиным. Мы бы перестали вам поставлять горюче-смазочные материалы, и завтра на вилах бы повыносили и Зеленского, и всех остальных", – заявил он.

В свою очередь, пресс-секретарь президента Сергей Никифоров озвучил мнение Зеленского по этому вопросу. По его словам, Украина сражается с боевиками, а не тренирует их, как об этом в своей речи заявил Лукашенко.

Также Александр Лукашенко объяснил, почему не звонит Владимиру Зеленскому. Он утверждает, что ради украинцев "готов на все", однако опасается, что Зеленский просто не возьмет трубку.

Кроме того, Лукашенко пригрозил признать оккупированный Крым частью РФ при условии, когда последний российский олигарх начнет поставлять свою продукцию на полуостров.