МЗС України викликало главу посольства Білорусі після погроз Лукашенка

Фразу президента Білорусі про те, що Україну "поставлять на коліна" наші дипломати назвали проявом слабкості.

МЗС України у вівторок, 10 серпня, викликало тимчасового повіреного в справах Білорусі в Україні Кирила Камишева в зв'язку із заявами, які на своїй вчорашній пресконференції озвучив президент Білорусі Олександр Лукашенко, повідомляє пресслужба міністерства.

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В МЗС повідомили, що попросили від Камишева роз'яснень стосовно слів Лукашенка про можливий допуск на територію Білорусі так званих "прокурорів" з "Л/ДНР" для допиту опозиціонера Романа Протасевича.

У відомстві зазначили, що якщо ця інформація буде підтверджена, то цей факт суперечитиме раніше отриманій Україною офіційній відповіді білоруського МЗС, в якому це категорично заперечувалося.

Крім того, у відомстві назвали "безвідповідальною і далекою від реалій" риторику білоруського лідера про нібито переправлення зброї та підготовку Україною бойовиків для дій на території Білорусі.

"Це... абсолютно не відповідає дійсності. Фейком про зовнішні загрози державності Білорусі з боку України та інших західних держав Лукашенко намагається виправдати свої репресивні методи й обмеження прав і свобод громадян Білорусі", — заявили в МЗС.

Також у міністерстві звернули увагу на загрози Лукашенка "поставити Україну на коліна".

Зазначається, що надії Олександра Лукашенка в цьому питанні на допомогу з боку Росії та особисто президента РФ Володимира Путіна, є "проявом слабкості Білорусі".

Що сказав Лукашенко про бойовиків і зброю

На своїй вчорашній пресконференції Олександр Лукашенко прямо звинуватив президента України Володимира Зеленського в підготовці бойовиків, постачанні зброї та вибухівки на територію Білорусі.

"Навіщо ти бойовиків готуєш на території України і зброю закидаєш до нас сюди. Адже зброя йде здебільшого з території України", — заявив він.

Загроза Лукашенка "поставити Україну на коліна"

Також він заявив, що не планує вводити санкції проти України, проте, за бажанням, вони разом із президентом РФ Володимиром Путіним могли б швидко поставити Україну "на коліна".

"Якби ми хотіли вас поставити на коліна, будемо відверті, ми б це зробили протягом доби разом із нелюбимим вами президентом Путіним. Ми б перестали вам постачати пально-мастильні матеріали, і завтра на вилах би повиносили і Зеленського, і всіх інших", — заявив він.

Зі свого боку, прессекретар президента Сергій Никифоров озвучив думку Зеленського з цього питання. За його словами, Україна бореться з бойовиками, а не тренує їх, як про це в своїй промові заявив Лукашенко.

Також Олександр Лукашенко пояснив, чому не дзвонить Володимиру Зеленському. Він стверджує, що заради українців "готовий на все", проте побоюється, що Зеленський просто не візьме слухавку.

Крім того, Лукашенко пригрозив визнати окупований Крим частиною РФ за умови, коли останній російський олігарх почне поставляти свою продукцію на півострів.