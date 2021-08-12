"Масштабное облесение": СНБО готовит заседание, посвященное экологии

Заседание готовят по поручению Зеленского, в связи с чем сегодня собралась межведомственная рабочая группа по вопросам сохранения и воспроизводства лесов.

Ведется подготовка к заседанию Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, основным вопросом которого станет состояние реформирования лесного хозяйства и реализации инициативы "Масштабное облесение Украины". Информация об этом появилось в четверг, 12 августа, на странице СНБО в Facebook.

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Как заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, подготовить это заседание поручил президент Украины Владимир Зеленский. В связи с этим в четверг собралась межведомственная рабочая группа по вопросам сохранения и воспроизводства лесов.

Группа обсуждала выполнение тех целей в этом направлении, что были поставлены главой государства ранее, в частности речь идет об указе от 23 марта 2021 года. Данный указ вводит в действие решение СНБО "О вызовах и угрозах национальной безопасности в экологической сфере и первоочередные меры по их нейтрализации". Также речь идет о задачах, изложенных в указе президента от 7 июня "О некоторых мерах по сохранению и производству лесов".

Напомним, что во время выездного заседания в Краматорске, которое состоялось 30 июля, СНБО принял решение о санкциях против трех контрабандистов. Под новые ограничения попали два украинца, гражданин Германии и 24 компании.

Ранее Фокус разбирался в том, каким будет вклад Украины в улучшение экологической ситуации в Европе.