"Масштабне залісення": РНБО готує засідання, присвячене екології

Засідання готують за дорученням Зеленського, через що сьогодні зібралася міжвідомча робоча група з питань збереження і відтворення лісів.

Ведеться підготовка до засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України, основним питанням якого стане стан реформування лісового господарства і реалізації ініціативи "Масштабне залісення України". Інформація про це з'явилася в четвер, 12 серпня, на сторінці РНБО у Facebook.

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Як заявив секретар РНБО Олексій Данілов, підготувати це засідання доручив президент України Володимир Зеленський. Через це у четвер зібралася міжвідомча робоча група з питань збереження і відтворення лісів.

Група обговорювала виконання тих цілей у цьому напрямку, що були поставлені главою держави раніше, зокрема йдеться про указ від 23 березня 2021 року. Цей указ надає чинності рішенню РНБО "Про виклики та загрози національній безпеці в екологічній сфері та першочергові заходи щодо їх нейтралізації". Також йдеться про завдання, викладені в указі президента від 7 червня "Про деякі заходи щодо збереження та виробництва лісів".

Нагадаємо, що під час виїзного засідання в Краматорську, яке відбулося 30 липня, РНБО ухвалила рішення про санкції проти трьох контрабандистів. Під нові обмеження потрапили двоє українців, громадянин Німеччини і 24 компанії.

Раніше Фокус розбирався в тому, яким буде внесок України у покращення екологічної ситуації в Європі.