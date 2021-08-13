"Один из самых достойных сынов Украины", — Зеленский о ситуации с Беленюком

Президент назвал недопустимыми проявления в Украине ксенофобии или расизма. Полиция устанавливает обстоятельства случившегося.

Президент Владимир Зеленский в своем микроблоге в Twitter прокомментировал инцидент с участием народного депутата Украины Жана Беленюка.

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Глава государства напомнил, что гимн Украины прозвучал на Олимпиаде в Токио именно благодаря этому спортсмену, завоевавшему золтую медаль в соревнованиях по греко-римской борьбе.

"Он – один из самых достойных сынов Украины, им гордится наш народ! Любые проявления расизма или ксенофобии в Украине недопустимы! Полиция должна жестко реагировать на такие случаи и пресекать их", – написал Зеленский.

[ + – ] Сообщение Владимира Зеленского

Также на инцидент отреагировали в столичной полиции. Там сообщили, что узнали о проявлении расизма в адрес Беленюка во время мониторинга Интернета.

По информации правоохранителей, сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений) УК Украины.

Обстоятельства происшествия и установления причастных к нему лиц продолжается.

Ранее Жан Беленюк рассказал, что в центре Киева неизвестные пытались спровоцировать его на драку. При этом, его обозвали "обезьяной" и спрашивали у нардепа, когда он "уедет в Африку".

Напомним, 4 августа украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк победил в схватке за золото Олимпиады в Токио в категории до 87 кг. В итоге эта медаль стала единственной золотой в активе украинской команды.

Также Беленюк сообщал о трудностях, с которыми он столкнулся на пути к золотой медали.