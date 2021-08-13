"Один з найбільш гідних синів України", — Зеленський про ситуацію з Беленюком

Президент назвав неприпустимими прояви в Україні ксенофобії або расизму. Поліція встановлює обставини того, що сталося.

Президент Володимир Зеленський у своєму мікроблозі в Twitter прокоментував інцидент за участю народного депутата України Жана Беленюка.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Глава держави нагадав, що гімн України прозвучав на Олімпіаді в Токіо саме завдяки цьому спортсмену, який завоював золоту медаль у змаганнях з греко-римської боротьби.

"Він — один з найбільш гідних синів України, ним пишається наш народ! Будь-які прояви расизму або ксенофобії в Україні неприпустимі! Поліція повинна жорстко реагувати на такі випадки і припиняти їх", — написав Зеленський.

[ + – ] Повідомлення Володимира Зеленського

Також на інцидент відреагували в столичній поліції. Там повідомили, що дізналися про прояв расизму на адресу Беленюка під час моніторингу Інтернету.

За інформацією правоохоронців, відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або релігійних переконань) КК України.

Обставини події та встановлення причетних до неї осіб триває.

Раніше Жан Беленюк розповів, що в центрі Києва невідомі намагалися спровокувати його на бійку. При цьому, його обізвали "мавпою" і питали у нардепа, коли він "поїде в Африку".

Нагадаємо, 4 серпня український борець греко-римського стилю Жан Беленюк переміг в сутичці за золото Олімпіади в Токіо в категорії до 87 кг. У підсумку ця медаль стала єдиною золотою в активі української команди.

Також Беленюк повідомляв про складнощі, з якими він зіткнувся на шляху до золотої медалі.