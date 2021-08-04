"Перепрошую за сльози" — Беленюк про перемогу в Токіо (відео)

Олімпійський чемпіон Токіо в греко-римській боротьбі розповів про труднощі, з якими він зіткнувся на шляху до золотої медалі в Токіо.

Український борець греко-римського стилю і народний депутат України від партії "Слуга народу" Жан Беленюк прокоментував свою перемогу у фіналі Олімпіади в Токіо.

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"Це був дійсно дуже довгий і важкий шлях. Я почав займатися в 9 років, зараз мені 30. Нарешті це сталося. Хочу подякувати всім українцям, спасибі всім, хто підтримував і вірив у мене. Бо часом було дуже складно. Я перепрошую за сльози, але це дуже приємні почуття. Кінцівка цього шляху була дуже складною, я важко травмувався за три тижні до Олімпійських ігор. Я не знав, чи братиму участь. І тільки віра мого тренера в мене дозволила мені перемогти", — сказав Беленюк у коментарі телеканалу UA:Перший на флеш-інтерв'ю.

Жан Беленюк виграв другу олімпійську медаль — раніше він ставав срібним призером на іграх у Ріо-де-Жанейро в 2016 році. Через п'ять років український борець став олімпійським чемпіоном. У фіналі він переміг угорського борця Віктора Лорінца з рахунком 5:1. Це перше олімпійське золото в кар'єрі Беленюка та перше для України на Олімпіади-2020.

На старті турніру Беленюк переміг чинного чемпіона Європи серба Зураба Датунашвілі — 3:1. У чвертьфіналі був сильнішим алжирця Башира Сід Азара. В 1/2 фіналу українець переміг Івана Гуклека із Хорватії — 7:1.

Раніше срібну медаль Олімпіади виграв другий український борець — Парвіз Насібов. У фіналі він поступився іранцю Мухаммадалі Гераеї.

У жінок у вільній боротьбі сутичку за бронзову медаль виграла українка Ірина Коляденко. У вирішальному поєдинку вона виявилася сильнішою, ніж латвійка Анастасія Григор'єва.

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