"Прошу прощения за слезы" — Беленюк о победе в Токио (видео)

Олимпийский чемпион Токио в греко-римской борьбе рассказал о трудностях, с которыми он столкнулся на пути к золотой медали в Токио

Украинский борец греко-римского стиля и народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Жан Беленюк прокомментировал свою победу в финале Олимпиады в Токио.

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"Это был действительно очень долгий и тяжелый путь. Я начал заниматься в 9 лет, сейчас мне 30. Наконец-то это случилось. Хочу поблагодарить всех украинцев, спасибо всем, кто поддерживал и верил в меня. Потому что временами было очень сложно. Я прошу прощения за слезы, но это очень приятные чувства. Концовка этого пути была очень сложной, я тяжело травмировался за три недели до Олимпийских игр. Я не знал, буду ли я участвовать. И только вера моего тренера в меня позволила мне победить", — сказал Беленюк в комментарии телеканалу UA:Перший на флеш-интервью.

[ + – ] Жан Беленюк - о победе на Олимпийских играх в Токио

Жан Беленюк выиграл вторую олимпийскую медаль — ранее он становился серебряным призером на играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Спустя пять лет украинский борец стал олимпийским чемпионом. В финале он победил венгерского борца Виктора Лоринца со счетом 5:1. Это первое олимпийское золото в карьере Беленюка и первое для Украины на Олимпиаде-2020.

На старте турнира Беленюк победил действующего чемпиона Европы серба Зураба Датунашвили – 3:1. В четвертьфинале был сильнее алжирца Башира Сид Азара. В 1/2 финала украинец победил Ивана Гуклека из Хорватии – 7:1.

Ранее серебряную медаль Олимпиады выиграл другой украинский борец — Парвиз Насибов. В финале он уступил иранцу Мохаммаду Резе Гераи.

У женщин в вольной борьбе схватку за бронзовую медаль выиграла украинка Ирина Коляденко. В решающем поединке она оказалась сильнее латвийки Анастасии Григорьевой.

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