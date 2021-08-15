"Харьковские соглашения": СБУ вызвала на допрос топовых украинских политиков

Следователи расследуют возможное совершение действующими и предыдущими топ-чиновниками Украины госизмены при подготовке и подписании договора о пребывании ЧФ РФ в Крыму.

Следователи Службы безопасности Украины (СБУ) вызвали на допрос целый ряд нынешних и предыдущих топовых политиков и чиновников по уголовному производству, открытому в марте текущего года по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса (государственная измена). Ознакомиться с перечнем повесток можно на сайте СБУ.

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Кого вызывают на допрос:

16 августа — депутат от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Бойко, бывший председатель СБУ Валерий Хорошковский;

17 августа — нардепы Виктор Борт и Дмитий Шпенов;

18 августа — бывший руководитель Государственной таможенной службы Игорь Калетник и бывший нардеп Юлия Ковалева;

19 августа — экс-спикер Верховной Рады Владимир Литвин и его брат Николай Литвин;

20 августа — в качестве свидетелей вызываются экс-глава Министерства транспорта и связи Константин Ефименко и бывший руководитель Минюста Александр Лавринович.

До этого Фокус писал о том, что главное следственное управление СБУ начало расследовать действия должностных лиц по факту совершения госизмены в 2008-2010 годах. Речь идет об изучении обстоятельств подписания так называемых "харьковских соглашений", а также соблюдение регламента и процедур во время ее утверждения депутатами Верховной Рады.

Речь идет о соглашении, которое в апреле 2010 года подписал тогдашний президент Украины Виктор Янукович и президент РФ Дмитрий Медведев в Харькове. Договор предусматривал продление срока пребывания Черноморского флота РФ в Севастополе с 2017 до 2042 года с автоматическим продлением на пять лет в том случае, если ни одна из сторон не будет против. Также соглашением устанавливалась арендная плата за пребывание флота.

По итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) от 11 марта было решено поручить СБУ изучить обстоятельства, из-за которых депутаты Верховной Рады проголосовали за "харьковские соглашения". В числе 236 проголосовавших за ратификацию этого документа оказались: Владимир Литвин, Ринат Ахметов, Игорь Палица, Вадим Столар, Виталий Хомутынник, Николай Злочевский, Андрей Деркач и Олег Царев.

В январе 2021 года ГБР сообщило Януковичу о подозрении за подписание Харьковских соглашений.