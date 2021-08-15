"Харківські угоди": СБУ викликала на допит топових українських політиків

Слідчі розслідують можливе вчинення діючими і попередніми топ-чиновниками України державної зради при підготовці і підписанні договору про перебування ЧФ РФ в Криму.

Слідчі Служби безпеки України (СБУ) викликали на допит цілий ряд нинішніх і попередніх топових політиків і чиновників у кримінальному провадженні, відкритому в березні поточного року за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада). Ознайомитися з переліком повісток можна на сайті СБУ.

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Кого викликають на допит:

16 серпня — депутат від фракції "Опозиційна платформа — За життя" Юрій Бойко, колишній голова СБУ Валерій Хорошковський;

17 серпня — нардепи Віктор Борт і Дмитий Шпенов;

18 серпня — колишній керівник Державної митної служби Ігор Калетник і колишній нардеп Юлія Ковальова;

19 серпня — екс-спікер Верховної Ради Володимир Литвин і його брат Микола Литвин;

20 серпня — в якості свідків викликаються екс-глава Міністерства транспорту і зв'язку Костянтин Єфименко та колишній керівник Мін'юсту Олександр Лавринович.

До цього Фокус писав про те, що головне слідче управління СБУ почало розслідувати дії посадових осіб за фактом вчинення державної зради в 2008-2010 роках. Йдеться про вивчення обставин підписання так званих "харківських угод", а також дотримання регламенту і процедур під час їх затвердження депутатами Верховної Ради.

Йдеться про угоду, яку в квітні 2010 року підписав тодішній президент України Віктор Янукович і президент РФ Дмитро Медведєв в Харкові. Договір передбачав продовження терміну перебування Чорноморського флоту РФ в Севастополі з 2017 до 2042 року з автоматичним продовженням на п'ять років в тому випадку, якщо жодна зі сторін не буде проти. Також угодою встановлювалася орендна плата за перебування флоту.

За підсумками засідання Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) від 11 березня було вирішено доручити СБУ вивчити обставини, через які депутати Верховної Ради проголосували за "харківські угоди". У числі 236 тих, хто проголосував за ратифікацію цього документа виявилися: Володимир Литвин, Ринат Ахметов, Ігор Палиця, Вадим Столар, Віталій Хомутинник, Микола Злочевський, Андрій Деркач і Олег Царьов.

У січні 2021 року ГБР повідомило Януковичу про підозру за підписання "харківських угод".