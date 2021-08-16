Гутцайт: будем давить на Магучих – ей предложат деньги и она уедет

Министр молодежи и спорта сообщил, что до сих пор общается со знакомыми россиянами, но политических тем они в разговорах не касаются.

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт в интервью Украинской правде прокомментировал ситуацию вокруг объятий на Олимпиаде в Токио украинской легкоатлетки Ярославы Магучих с российской спортсменкой Марией Ласицкене.

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Чиновник считает, что в момент победы спортсменка была в "состоянии эйфории".

"Уверен, что когда она увидела реакцию, все поняла. Нам надо больше работать со спортсменами, чтобы они в состоянии эйфории больше себя контролировали", – считает Гутцайт.

Министр убежден в том, что на Магучих нельзя оказывать давление, чтобы не потерять эту спортсменку для Украины.

"Она вернулась героиней с бронзовой медалью с Олимпиады, подняла украинский флаг. А будем давить – ей предложат деньги и она уедет (из страны. – Ред.). А потом снова будут говорить, что виноват министр, президент, не удержали", – объяснил чиновник.

На вопрос журналиста, может ли девиз "Спорт вне политики" действовать в воюющей стране и кто его придумал, Гутцайт ответил, что эти слова прописаны в олимпийской Хартии.

Однако, во время войны, по мнению министра, спортсмены должны "максимально себя контролировать".

По словам Гутцайта, лично он продолжает общаться со знакомыми из России, однако политических тем они в разговорах не касаются.

"Мы много спорили и год или два вообще не общались. У меня были одни мысли, у них – другое мнение. Мы до 2014 года как братья были, откровенно. Затем после развития ситуации мы поняли, как говорят, а "наше ли наше?", – подытожил министр молодежи и спорта.

Что известно о Вадиме Гугцайте

Вадим Маркович Гутцайт – советский и украинский фехтовальщик на саблях, тренер, олимпийский чемпион 1992 года в командном зачете. Гутцайт принимал участие в трех Олимпийских играх.

В 2018 году Вадима Гутцайта обвинили в том, что он якобы имел совместный бизнес с нынешним президентом Национального олимпийского комитета России Станиславом Поздняковым.

В 2019 году он отказался от места в проходной части избирательного списка партии "Слуга народа". Министром молодежи и спорта стал в марте 2020 года.

Напомним, украинская легкоатлетка Ярослава Магучих после финальных соревнований на Олимпиаде-2020 в Токио поздравила россиянку Марию Ласицкене с золотой медалью и завернула ее в украинский флаг.

В соцсетях вспомнили, что Магучих является сержантом ВСУ, а Ласицкене — капитаном российских вооруженных сил, что послужило поводом для волны критики в адрес украинки.

Магучих даже вызывали в Министерство обороны Украины. По словам замглавы МОУ Анна Маляр, которая встречалась с девушкой по этому вопросу, Ярослава "скорбит по поводу того, как использовали ее фото в антиукраинской пропаганде".

Сама Магучих заявила после встречи, что "имеет честь принадлежать к рядам военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые защищают страну в российско-украинской войне".