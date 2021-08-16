Гутцайт: будемо тиснути на Магучіх — їй запропонують гроші і вона поїде

Міністр молоді та спорту повідомив, що до сих пір спілкується зі знайомими росіянами, але політичних тем вони в розмовах не торкаються.

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт в інтерв'ю Українській правді прокоментував ситуацію навколо обіймів на Олімпіаді в Токіо української легкоатлетки Ярослави Магучіх із російською спортсменкою Марією Ласіцкене.

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Чиновник вважає, що в момент перемоги спортсменка була в "стані ейфорії".

"Упевнений, що коли вона побачила реакцію, все зрозуміла. Нам треба більше працювати зі спортсменами, щоб вони в стані ейфорії більше себе контролювали", — вважає Гутцайт.

Міністр переконаний у тому, що на Магучіх не можна тиснути, щоб не втратити цю спортсменку для України.

"Вона повернулася героїнею з бронзовою медаллю з Олімпіади, підняла український прапор. А будемо тиснути — їй запропонують гроші і вона поїде (з країни. — Ред.). А потім знову будуть говорити, що винен міністр, президент, не втримали", — пояснив чиновник.

На питання журналіста, чи може девіз "Спорт поза політикою" діяти у країні в стані війни і хто його придумав, Гутцайт відповів, що ці слова прописані в олімпійській Хартії.

Однак під час війни, на думку міністра, спортсмени повинні "максимально себе контролювати".

За словами Гутцайта, особисто він продовжує спілкуватися зі знайомими з Росії, однак політичних тем вони в розмовах не торкаються.

"Ми багато сперечалися і рік або два взагалі не спілкувалися. У мене були одні думки, у них — інша думка. Ми до 2014 року як брати були, відверто. Потім після розвитку ситуації ми зрозуміли, як кажуть, а "наше — це наше?" — підсумував міністр молоді та спорту.

Що відомо про Вадима Гутцайта

Вадим Маркович Гутцайт — радянський і український фехтувальник на шаблях, тренер, олімпійський чемпіон 1992 року в командному заліку. Гутцайт брав участь у трьох Олімпійських іграх.

У 2018 році Вадима Гутцайта звинуватили в тому, що він нібито мав спільний бізнес із чинним президентом Національного олімпійського комітету Росії Станіславом Поздняковим.

У 2019 він відмовився від місця в прохідній частині виборчого списку партії "Слуга народу". Міністром молоді та спорту став у березні 2020 року.

Нагадаємо, українська легкоатлетка Ярослава Магучіх після фінальних змагань на Олімпіаді-2020 на Токіо привітала росіянку Марію Ласіцкене із золотою медаллю і загорнула її в український прапор.

У соцмережах згадали, що Магучіх є сержантом ВСУ, а Ласіцкене — капітаном російських збройних сил, що послужило приводом для хвилі критики на адресу українки.

Магучіх навіть викликали в Міністерство оборони України. За словами заступника голови МОУ Анни Маляр, яка зустрічалася з дівчиною щодо цього питання, Ярослава "сумує з приводу того, як використовували її фото в антиукраїнській пропаганді".

Сама Магучіх заявила після зустрічі, що "має честь належати до лав військовослужбовців Збройних сил України, які захищають країну в російсько-українській війні ".