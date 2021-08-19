Зеленского поддерживают 50% граждан, рожденных в независимой Украине, – "Рейтинг"

Среди тех, кто уже получили паспорт, но еще не имеет права голоса, действующего главу государства поддерживают все 67%. Общий же его рейтинг, однако, не столь высок.

Президент Украины Владимир Зеленский пользуется популярностью 50% представителей поколения, рожденного уже в независимой Украине (16-30 лет). Таковы результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" в преддверии Дня независимости.

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Вторую строчку в этом рейтинге занимает Петр Порошенко (12%), далее идут Юлия Тимошенко (7%), Юрий Бойко (5%) и Владимир Гройсман (4%).

Фото: Скриншот

Притом в группе возраста от 16 до 17 лет Зеленский пользуется поддержкой 67% опрошенных, а в группе 18-24 — 57%.

В этом случае речь шла о тех, кто определился со своим выбором и намерен прийти на избирательный участок (не стоит забывать, что голосовать в Украине имеют право граждане, достигшие 18-летия).

Среди всех опрошенных представителей молодого поколения Зеленского поддерживают 38% опрошенных. Далее в рейтинге следуют Петр Порошенко (10%), Юлия Тимошенко (5%), Юрий Бойко (4%), Владимир Гройсман (3%) и Олег Ляшко (3%).

Примечательно, что среди всех возрастных категорий уровень поддержки главы государства не такой высокий, как у молодежи. Здесь среди тех, кто определился с голосом и намерен прийти на избирательный участок, поддержка Зеленского составила 27,2%. У Петра Порошенко — 14,9%, у Юрия Бойко — 10,5%, у Юлии Тимошенко — 9,7%, у Игоря Смешко — 6,6%.

Фото: Скриншот

Вышеупомянутое исследование проводилось специально к 30-летию независимости Украины, его цель — изучить особенности мышления и образа жизни тех, кто родился уже в независимой стране, их ценности, мотивацию и оценки. Оно проводилось с 20 июля по 9 августа 2021 методом телефонного интервью. Опрошено 20 000 респондентов во всех областях страны, кроме временно оккупированных территорий Крым и Донбасса. Опрос проводили основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности — не более 1%.

В результатах этого же исследования, как сообщалось ранее, говорится, что 61% опрошенных украинцев не жалеют о распаде Советского Союза, противоположную позицию выразили 32% респондентов. Большинство из тех, кто скучает по Советскому Союзу, являются жителями юго-востока Украины и имеют низкий доход.

Также ранее сообщалось, что если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее воскресенье, то в украинский парламент провели бы своих кандидатов пять политических партий.