Зеленського підтримують 50% громадян, народжених у незалежній Україні, — "Рейтинг"

Серед тих, хто вже отримали паспорт, але ще не має права голосу, чинного главу держави підтримують всі 67%. Загальний же його рейтинг, однак, не настільки високий.

Президент України Володимир Зеленський користується популярністю 50% представників покоління, народженого вже в незалежній Україні (16-30 років). Такі результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" напередодні Дня незалежності.

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Другий рядок у цьому рейтингу займає Петро Порошенко (12%), далі йдуть Юлія Тимошенко (7%), Юрій Бойко (5%) і Володимир Гройсман (4%).

Фото: Скриншот

Притому в групі віку від 16 до 17 років Зеленський користується підтримкою 67% опитаних, а в групі 18-24 — 57%.

У цьому випадку йшлося про тих, хто визначився зі своїм вибором і має намір прийти на виборчу дільницю (не варто забувати, що голосувати в Україні мають право громадяни, які досягли 18-річчя).

Серед усіх опитаних представників молодого покоління Зеленського підтримують 38% опитаних. Далі в рейтингу йдуть Петро Порошенко (10%), Юлія Тимошенко (5%), Юрій Бойко (4%), Володимир Гройсман (3%) і Олег Ляшко (3%).

Примітно, що серед всіх вікових категорій рівень підтримки глави держави не такий високий, як у молоді. Тут серед тих, хто визначився з голосом і має намір прийти на виборчу дільницю, підтримка Зеленського склала 27,2%. У Петра Порошенка — 14,9%, у Юрія Бойка — 10,5%, у Юлії Тимошенко — 9,7%, у Ігоря Смешка — 6,6%.

Фото: Скриншот

Вищезгадане дослідження проводилося спеціально до 30-річчя незалежності України, його мета — вивчити особливості мислення і способу життя тих, хто народився вже в незалежній країні, їхні цінності, мотивацію і оцінки. Воно проводилося з 20 липня по 9 серпня 2021 методом телефонного інтерв'ю. Опитано 20 000 респондентів у всіх областях країни, крім тимчасово окупованих територій Криму й Донбасу. Опитування проводили основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності — не більше 1%.

У результатах цього ж дослідження, як повідомлялося раніше, говориться, що 61% опитаних українців не шкодують про розпад Радянського Союзу, протилежну позицію висловили 32% респондентів. Більшість з тих, хто сумує за Радянським Союзом, є жителями південного сходу України і мають низький дохід.

Також раніше повідомлялося, що якби вибори до Верховної Ради відбулися в найближчу неділю, то в український парламент провели б своїх кандидатів п'ять політичних партій.