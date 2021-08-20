Меркель в последний раз приехала в Кремль к Путину в качестве канцлера (видео)

Встреча проходит в преддверии визита канцлера ФРГ в Киев на переговоры с Владимиром Зеленским. В самом ее начале глава Кремля подарил Меркель букет цветов.

Канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу, 20 августа, прибыла в Москву, где у нее пройдет встреча с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает "РИА Новости".

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Для Меркель это последний визит в Москву в качестве главы правительства ФРГ, поскольку уже осенью она покинет этот пост.

Первым делом немецкий канцлер приняла участие в возложении венка к могиле Неизвестного Солдата.

Затем она отправилась непосредственно на переговоры с главой Кремля, в ходе которых планируется обсуждение ряда вопросов: как двусторонних немецко-российских отношений, так и международных проблем, включая Украину.

Перед началом встречи президент РФ подарил Меркель букет цветов. Сама она заявила, что у России и Германии есть ряд разногласий, но страны будут поддерживать контакт.

Немного пообщавшись перед журналистами, главы РФ и правительства ФРГ отправились на закрытую часть встречи.

У Меркель на 22 августа также запланирован официальный визит в Киев, во время которого она проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии Фокусу, во время встречи лидеры стран планируют обсудить вопросы мира на Донбассе и безопасности, в том числе — в газовой сфере.

Напомним, 30 августа в Вашингтоне должна состояться встреча Зеленского и американского президента Джо Байдена.