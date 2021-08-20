Меркель востаннє приїхала в Кремль до Путіна в якості канцлера (відео)

Зустріч проходить напередодні візиту канцлера ФРН до Києва на переговори з Володимиром Зеленським. На самому її початку голова Кремля подарував Меркель букет квітів.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель в п'ятницю, 20 серпня, прибула в Москву, де у неї пройде зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним. Про це повідомляє "РИА Новости".

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Для Меркель це останній візит в Москву в якості глави уряду ФРН, оскільки вже восени вона покине цей пост.

Насамперед німецький канцлер взяла участь у покладанні вінка до могили Невідомого Солдата.

Потім вона відправилася безпосередньо на переговори з главою Кремля, під час яких планується обговорення низки питань: як двосторонніх німецько-російських відносин, так і міжнародних проблем, включаючи Україну.

Перед початком зустрічі президент РФ подарував Меркель букет квітів. Сама вона заявила, що у Росії і Німеччини є низка розбіжностей, але країни будуть підтримувати контакт.

Трохи поспілкувавшись перед журналістами, глави РФ і уряду ФРН вирушили на закриту частину зустрічі.

У Меркель на 22 серпня також заплановано офіційний візит до Києва, під час якого вона проведе переговори з президентом України Володимиром Зеленським. Як сказав радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в коментарі Фокусу, під час зустрічі лідери країн планують обговорити питання миру на Донбасі і безпеки, зокрема — у газовій сфері.

Нагадаємо, 30 серпня у Вашингтоні має відбутися зустріч Зеленського і американського президента Джо Байдена.