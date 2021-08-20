"Нужно прекратить строить демократии по чужим лекалам": Путин обсудил Афганистан с Меркель

По словам президента РФ, талибы уже "наводят порядок" в Афганистане и пообещали безопасность дипломатам. Меркель же заявила, что Германия стремится помочь афганцам, сотрудничавшим с армией ФРГ.

Президент России Владимир Путин с канцлером Германии Ангелой Меркель обсуждали во время встречи в Кремле ситуацию, которая сложилась в Афганистане на фоне вывода американских войск. Прямую трансляцию пресс-конференции, которая началась после того, как закрытая встреча Путина с Меркель завершилась, вело "Настоящее время".

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По словам главы Кремля, тема Афганистана была одной из приоритетных на переговорах.

"Нужно прекратить безответственную политику по навязыванию извне чьих-то сторонних ценностей, стремления строить в других странах демократии по чужим лекалам, не учитывая ни исторические, ни национальные, ни религиозные особенности других народов", — заявил президент, объясняя свое видение разрешения ситуации.

По словам Путина, РФ хорошо знает, насколько "контрпродуктивно навязывать ему (Афганистану) непривычные формы государственного управления и общественной жизни".

При этом глава государства упомянул, что талибы уже приступили к "наведению общественного порядка".

"Они обещали гарантировать безопасность местных жителей и иностранных дипломатических миссий. Надеюсь, что все это воплотится в жизнь", — заявил Путин, добавив, что важно не допустить проникновения террористов в соседние страны под видом беженцев.

В свою очередь, Меркель заявила, что приоритетом Германии является помощь тем, кто сотрудничал с немецкими военнослужащими во время 20-летней кампании НАТО в этой стране.

"Нужно дать им безопасное убежище в Германии и вывести как можно больше людей в следующие дни в ФРГ. И я попросила российскую сторону в переговорах с талибами указать на вопросы гуманитарной помощи", — отметила Меркель.

В пятницу, 20 августа, в Кремле состоялась встреча канцлера Германии Ангелы Меркель и президента России Владимира Путина. По итогам встречи состоялась пресс-конференция двух лидеров в Александровском дворце.

Меркель в Москве

Как сообщалось ранее, канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу, 20 августа, прибыла в Москву на встречу с Владимиром Путиным — последнюю в статусе канцлера, поскольку после выборов в Бундестаг в сентябре она покинет эту должность. В столице РФ она первым делом возложила венок к могиле Неизвестного Солдата.

Затем она отправилась на переговоры с руководителем Кремля. На них лидеры затронули вопросы двусторонних отношений Германии и РФ, также международных проблем.

Напомним, что радикальное движение "Талибан" издало первую декларацию после захвата власти в Афганистане. Талибы заявили, что Афганистан стоит на пороге обретения "независимости от американской оккупации", назвав это "божественным благословением".