"Потрібно припинити будувати демократії за чужими лекалами": Путін обговорив Афганістан з Меркель

За словами президента РФ, таліби вже "наводять порядок" в Афганістані і пообіцяли безпеку дипломатам. Меркель же заявила, що Німеччина прагне допомогти афганцям, які співробітничали з армією ФРН.

Президент Росії Володимир Путін з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель обговорювали під час зустрічі в Кремлі ситуацію, яка склалася в Афганістані на фоні виведення американських військ. Пряму трансляцію пресконференції, яка почалася після того, як закрита зустріч Путіна з Меркель завершилася, вело "Настоящее время".

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За словами глави Кремля, тема Афганістану була однією з пріоритетних на переговорах.

"Потрібно припинити безвідповідальну політику з нав'язуванням ззовні чиїхось сторонніх цінностей, прагненням будувати в інших країнах демократії за чужими лекалами, не враховуючи ні історичні, ні національні, ні релігійні особливості інших народів", — заявив президент, пояснюючи своє бачення вирішення ситуації.

За словами Путіна, РФ добре знає, наскільки "контрпродуктивно нав'язувати йому (Афганістану) незвичні форми державного управління і суспільного життя".

При цьому глава держави згадав, що таліби вже приступили до "наведення громадського порядку".

"Вони обіцяли гарантувати безпеку місцевих жителів та іноземних дипломатичних місій. Сподіваюся, що все це втілиться в життя", — заявив Путін, додавши, що важливо не допустити проникнення терористів у сусідні країни під виглядом біженців.

У свою чергу, Меркель заявила, що пріоритетом Німеччини є допомога тим, хто співпрацював з німецькими військовослужбовцями під час 20-літньої кампанії НАТО в цій країні.

"Потрібно дати їм безпечний притулок у Німеччині і вивести якомога більше людей у наступні дні в ФРН. І я попросила російську сторону в переговорах з талібами вказати на питання гуманітарної допомоги", — зазначила Меркель.

У п'ятницю, 20 серпня, в Кремлі відбулася зустріч канцлерки Німеччини Ангели Меркель і президента Росії Володимира Путіна. За підсумками зустрічі відбулася пресконференція двох лідерів в Олександрівському палаці.

Меркель у Москві

Як повідомлялося раніше, канцлерка Німеччини Ангела Меркель у п'ятницю, 20 серпня, прибула в Москву на зустріч з Володимиром Путіним — останню в статусі канцлера, оскільки після виборів до Бундестагу у вересні вона покине цю посаду. У столиці РФ вона насамперед поклала вінок до могили Невідомого Солдата.

Потім вона відправилася на переговори з керівником Кремля. На них лідери порушили питання двосторонніх відносин Німеччини і РФ, а також міжнародних проблем.

Нагадаємо, що радикальний рух "Талібан" видав першу декларацію після захоплення влади в Афганістані. Таліби заявили, що Афганістан стоїть на порозі набуття "незалежності від американської окупації", назвавши це "божественним благословенням".