Порошенко обвинил Зеленского в причастности к нападению на него с зеленкой (фото)

Пятый президент призвал действующего главу государства "не пытаться его остановить зеленой соплей". В соцсетях уже появилось фото предполагаемого нападавшего на Порошенко.

Пятый президент Украины и народный депутат Петр Порошенко заявил, что к нападению на него с зеленкой причастен действующий глава государства Владимир Зеленский. Об этом он сказал во время выступления перед сторонниками на Певческом поле, сообщает пресс-служба партии "Европейская солидарность".

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Так, Порошенко подчеркнул, что "не хотел этого говорить", однако понимает, что "Зеленскому страшно".

"Я понимаю, что вы волонтеров, военных, настоящих патриотов боитесь больше, чем Путина. Не пытайтесь нас остановить вашей зеленой соплей", — заявил пятый президент Украины, подчеркнув, что у Зеленского "ничего не выйдет".

Также Порошенко призвал действующего главу государства не бояться его и тысяч людей, которые собрались на Певческом поле, чтобы отметить юбилей независимости страны.

Примечательно, что, судя по опубликованным пресс-службой "Евросолидарности" снимкам, во время выступления на лице экс-главы государства уже не было следов зеленки.

[ + – ] Порошенко призвал Зеленского "не пытаться его остановить зеленой соплей" Фото: eurosolidarity.org

Порошенко облили зеленкой: что известно об инциденте

СМИ сообщили, что Петра Порошенко облили лицо зеленкой в День независимости Украины, 24 августа. Издание ВВС рассказало, что произошло это на Алее Героев Небесной сотни, недалеко от верхнего выхода со станции метро "Крещатик".

По информации журналистов, сперва Порошенко шел вместе с участниками "Марша защитников Украины", однако когда они свернули на аллею в него попытались попасть яйцом. Нардеп отошел к часовне Небесной сотни, после чего в него влетела зеленка. Вещество попало на левый глаз и нижнюю часть лица Порошенко.

[ + – ] Порошенко облили зеленкой Фото: BBC

После этого Порошенко подошел к полицейскому автомобилю и его увезли в неизвестном направлении.

[ + – ] Порошенко облили зеленкой в центре Киева

Стоит подчеркнуть, что в публичном доступе нет видео, подтверждающего, что на Порошенко действительно напали.

Порошенко облили зеленкой: что известно о возможном нападавшем

Вскоре Telegram-канал PavlovskyNews опубликовал видео, на котором полиция задерживает мужчину, предположительно, облившего Порошенко зеленкой.

[ + – ] Полиция задержала мужчину, вероятно облившего Порошенко зеленкой в центре Киева

Позже пресс-служба полиции Киева подтвердила СМИ факт задержания мужчины, который, вероятно, облил Порошенко зеленкой. Примечательно, что между возможным нападением и задержанием прошло менее часа.

В столичной полиции сообщили, что Порошенко облил зеленкой парень 1999 года рождения из Черниговской области. Против него открыли уголовное производство по ч.1 си.296 ("хулиганство"). Санкция по этой статье предусматривает до 5 лет ограничения свободы.

В соцсетях — в том числе на ресурсе "Киев оперативный" — рассказали, что вероятным напавшим на Порошенко является Юрий из Козельца Черниговской области.

[ + – ] Парень, предположительно, обливший Порошенко зеленкой

Напомним, Фокус в отдельном материале разбирался что власть хотела сказать украинцам во время празднования 30-летия независимости.