Порошенко звинуватив Зеленського в причетності до нападу на нього з зеленкою (фото)

П'ятий президент закликав чинного главу держави "не намагатися його зупинити зеленою шмарклею". У соцмережах вже з'явилося фото ймовірного нападника на Порошенко.

П'ятий президент України й народний депутат Петро Порошенко заявив, що до нападу на нього з зеленкою причетний чинний глава держави Володимир Зеленський. Про це він сказав під час виступу перед прихильниками на Співочому полі, повідомляє прес-служба партії "Європейська солідарність".

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Так, Порошенко підкреслив, що "не хотів цього говорити", однак розуміє, що "Зеленському страшно".

"Я розумію, що ви волонтерів, військових, справжніх патріотів боїтеся більше, ніж Путіна. Не намагайтеся нас зупинити вашою зеленою шмарклею", — заявив п'ятий президент України, підкресливши, що у Зеленського "нічого не вийде".

Також Порошенко закликав чинного главу держави не боятися його і тисяч людей, які зібралися на Співочому полі, щоб відзначити ювілей незалежності країни.

Примітно, що, судячи з опублікованих прес-службою "Євросолідарності" знімків, під час виступу на обличчі екс-глави держави вже не було слідів зеленки.

[ + – ] Порошенко закликав Зеленського "не намагатися його зупинити зеленою шмарклею" Фото: eurosolidarity.org

Порошенко облили зеленкою: що відомо про інцидент

ЗМІ повідомили, що Петра Порошенка облили обличчя зеленкою в День незалежності України, 24 серпня. Видання ВВС розповіло, що сталося це на Алеї Героїв Небесної сотні, недалеко від верхнього виходу зі станції метро "Хрещатик".

За інформацією журналістів, спершу Порошенко йшов разом з учасниками "Маршу захисників України", однак коли вони згорнули на алею в нього спробували потрапити яйцем. Нардеп відійшов до каплиці Небесної сотні, після чого в нього влетіла зеленка. Речовина потрапила на ліве око і нижню частину обличчя Порошенко.

[ + – ] Порошенко облили зеленкою Фото: trump-elections

Після цього Порошенко підійшов до поліцейського автомобіля і його відвезли в невідомому напрямку.

[ + – ] Порошенко облили зеленкою в центрі Києва

Варто підкреслити, що в публічному доступі немає відео, яке підтверджує, що на Порошенко дійсно напали.

Порошенко облили зеленкою: що відомо про ймовірного нападника

Незабаром Telegram-канал PavlovskyNews опублікував відео, на якому поліція затримує чоловіка, який імовірно облив Порошенко зеленкою.

[ + – ] Поліція затримала чоловіка, який імовірно облив Порошенко зеленкою в центрі Києва

Пізніше прес-служба поліції Києва підтвердила ЗМІ факт затримання чоловіка, який, ймовірно, облив Порошенко зеленкою. Примітно, що між можливим нападом і затриманням пройшло менше години.

У столичній поліції повідомили, що Порошенко облив зеленкою хлопець 1999 року народження з Чернігівської області. Проти нього відкрили кримінальне провадження за ч.1 сі.296 ("хуліганство"). Санкція за цією статтею передбачає до 5 років обмеження волі.

У соцмережах — в тому числі на ресурсі "Київ оперативний" — розповіли, що ймовірним нападником на Порошенко є Юрій з Козельця Чернігівської області.

[ + – ] Хлопець, який імовірно облив Порошенко зеленкою

Нагадаємо, Фокус в окремому матеріалі розбирався що влада хотіла сказати українцям під час святкування 30-річчя незалежності.