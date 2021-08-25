У Зеленского назвали "неистовой фобией" обвинения облитого зеленкой Порошенко (видео)

Советник главы ОП Михаил Подоляк считает, что экс-президент использовал "хулиганский повод", чтобы перебить "позитивную парадную повестку".

Нападение с зеленкой на экс-президента Украины Петра Порошенко – самое обычное хулиганство. Так прокомментировал инцидент с участием лидера партии "Европейская солидарность" советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, передает LIGA.net.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

По мнению чиновника, обвинения Порошенко в адрес действующего президента Владимира Зеленского надо рассматривать "через призму его неистовых фобий".

Подоляк считает, что во вторник, 24 августа Порошенко был "абсолютным информационным аутсайдером".

"Потому использовал столь нелепый и хулиганский повод, чтобы хоть как-то перебить позитивную парадную повестку", – заявил глава ОП.

[ + – ] Инцидент с Порошенко

Подоляк утверждает, что экс-президент "постоянно и навязчиво старается отождествить себя с волонтерами, военными и патриотами".

"Если Порошенко заявил, что инцидент с зеленкой был попыткой остановить волонтеров и ветеранов, то это глупое заявление. Эти люди защищали Украину от внешней агрессии и их не останавливали более серьезные вещи, чем зеленка", – подытожил Подоляк.

Напомним, 24 августа Петра Порошенко облили зеленкой около станции метро "Крещатик", когда он шел в сторону Кабинета министров.

Сотрудники Нацполиции задержали мужчину, плеснувшего зеленкой в лицо Порошенко менее чем через час после инцидента.

Сам Порошенко, комментируя произошедшее, заявил, что к нападению на него с зеленкой причастен президент Украины Владимир Зеленский и призвал действующего главу государства "не пытаться его остановить зеленой соплей".