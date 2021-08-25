У Зеленського назвали "шаленою фобією" звинувачення облитого зеленкою Порошенка (відео)

Глава ОП Михайло Подоляк вважає, що експрезидент використовував "хуліганський привід", щоб перебити "позитивний парадний порядок денний".

Напад із зеленкою на експрезидента України Петра Порошенка — звичайнісіньке хуліганство. Так прокоментував інцидент за участю лідера партії "Європейська солідарність" радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, передає LIGA.net.

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На думку чиновника, звинувачення Порошенка на адресу чинного президента Володимира Зеленського треба розглядати "через призму його шалених фобій".

Подоляк вважає, що у вівторок, 24 серпня, Порошенко був "абсолютним інформаційним аутсайдером".

"Тому використовував настільки безглуздий і хуліганський привід, щоб хоч якось перебити позитивний парадний порядок денний", — заявив глава ОП.

[ + – ] Інцидент із Порошенком

Подоляк стверджує, що експрезидент "постійно і нав'язливо намагається ототожнити себе з волонтерами, військовими і патріотами".

"Якщо Порошенко заявив, що інцидент із зеленкою був спробою зупинити волонтерів та ветеранів, то це дурна заява. Ці люди захищали Україну від зовнішньої агресії і їх не зупиняли більш серйозні речі, ніж зеленка", — підсумував Подоляк.

Нагадаємо, 24 серпня Петра Порошенка облили зеленкою біля станції метро "Хрещатик", коли він йшов у сторону Кабінету міністрів.

Співробітники Нацполіції затримали чоловіка, який облив зеленкою обличчя Порошенка, менш ніж через годину після інциденту.

Порошенко, коментуючи подію, заявив, що до нападу на нього із зеленкою причетний президент України Володимир Зеленський і закликав чинного главу держави "не намагатися його зупинити зеленою соплею".