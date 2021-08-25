"Цена оскорбления будет реальной": Кучма ответил на вопрос о "Путине-убийце"

Экс-президент убежден, что с Путиным Украине еще придется вести переговоры и считает, что называть кого-то убийцей можно лишь при личной встрече.

Экс-президент Украины Леонид Кучма в интервью Украинской Правде призвал не спрашивать у действующего президента Владимира Зеленского считает ли тот убийцей президента РФ Владимира Путина.

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"Не задавайте этот вопрос действующему президенту или кому-то из его окружения. Не провоцируйте тех, кому придется еще вести переговоры с Путиным", – объяснил свою просьбу политик.

Кучма считает, что подобные переговоры с Путиным все равно состоятся и если сейчас назвать российского президента убийцей, то "цена эффектного оскорбления будет реальной".

При этом, отметил экс-президент, расплачиваться за нее будут не политики, желающие пропиариться на этом, а бойцы ВСУ, находящиеся в зоне проведения ООС.

"На "передке" давно составили примету: в Москве обиделись – на Донбассе стреляют", – заявил Кучма.

Политик добавил, что, по его мнению, убийцей кого-либо можно называть лишь при личной встрече.

"Когда бросаются громкими словами – это их обесценивает. Байден, назвав Путина убийцей, почти одновременно пригласил его на встречу, где приветливо жал руку и разговаривал", – подытожил Леонид Кучма.

Напомним, в марте 2021 года президент США Джо Байден назвал российского президента Владимира Путина "убийцей", который "должен заплатить за вмешательство в выборы США".

Путин ответил на реплику Байдена фразой "Кто как обзывается, тот сам так называется" и пожелал американскому лидеру здоровья "без иронии и без шуток".

Позже, комментируя слова Байдена, Путин заявил, что подобных обвинений слышал "десятки".

"Я привык к атакам с разных сторон, по очень многим поводам, разного качества и остроты. Меня это не удивляет", – сказал он.