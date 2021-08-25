"Ціна образи буде реальною": Кучма відповів на питання про "Путіна-вбивцю"

Експрезидент переконаний, що з Путіним Україні ще доведеться вести переговори, і вважає, що називати когось вбивцею можна лише при особистій зустрічі з цією людиною.

Експрезидент України Леонід Кучма в інтерв'ю Українській Правді закликав не питати в чинного президента Володимира Зеленського, чи вважає той вбивцею президента РФ Володимира Путіна.

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"Не ставте це питання чинному президенту або комусь із його оточення. Не провокуйте тих, кому доведеться ще вести переговори з Путіним", — пояснив своє прохання політик.

Кучма вважає, що подібні переговори з Путіним все одно відбудуться, і якщо зараз назвати російського президента вбивцею, то "ціна ефектної образи буде реальною".

При цьому, зазначив експрезидент, розплачуватися за неї будуть не політики, які хочуть пропіаритися на цьому, а бійці ЗСУ, які перебувають у зоні проведення ООС.

"На "передку" давно склали прикмету: в Москві образилися — на Донбасі стріляють", — заявив Кучма.

Політик додав, що, на його думку, вбивцею кого-небудь можна називати лише при особистій зустрічі.

"Коли кидаються гучними словами — це їх знецінює. Байден, назвавши Путіна вбивцею, майже одночасно запросив його на зустріч, де привітно тиснув руку і розмовляв", — підсумував Леонід Кучма.

Нагадаємо, в березні 2021 року президент США Джо Байден назвав російського президента Володимира Путіна "вбивцею", який "повинен заплатити за втручання у вибори США".

Путін відповів на репліку Байдена фразою "Хто як обзивається, той сам так називається" і побажав американському лідеру здоров'я "без іронії і без жартів".

Пізніше, коментуючи слова Байдена, Путін заявив, що подібних звинувачень чув "десятки".

"Я звик до атак з різних сторін з дуже багатьох приводів, різної якості і гостроти. Мене це не дивує", — сказав він.