"Ціна образи буде реальною": Кучма відповів на питання про "Путіна-вбивцю"
Експрезидент переконаний, що з Путіним Україні ще доведеться вести переговори, і вважає, що називати когось вбивцею можна лише при особистій зустрічі з цією людиною.
Експрезидент України Леонід Кучма в інтерв'ю Українській Правді закликав не питати в чинного президента Володимира Зеленського, чи вважає той вбивцею президента РФ Володимира Путіна.
"Не ставте це питання чинному президенту або комусь із його оточення. Не провокуйте тих, кому доведеться ще вести переговори з Путіним", — пояснив своє прохання політик.
Кучма вважає, що подібні переговори з Путіним все одно відбудуться, і якщо зараз назвати російського президента вбивцею, то "ціна ефектної образи буде реальною".
При цьому, зазначив експрезидент, розплачуватися за неї будуть не політики, які хочуть пропіаритися на цьому, а бійці ЗСУ, які перебувають у зоні проведення ООС.
"На "передку" давно склали прикмету: в Москві образилися — на Донбасі стріляють", — заявив Кучма.
Політик додав, що, на його думку, вбивцею кого-небудь можна називати лише при особистій зустрічі.
"Коли кидаються гучними словами — це їх знецінює. Байден, назвавши Путіна вбивцею, майже одночасно запросив його на зустріч, де привітно тиснув руку і розмовляв", — підсумував Леонід Кучма.
Нагадаємо, в березні 2021 року президент США Джо Байден назвав російського президента Володимира Путіна "вбивцею", який "повинен заплатити за втручання у вибори США".
Путін відповів на репліку Байдена фразою "Хто як обзивається, той сам так називається" і побажав американському лідеру здоров'я "без іронії і без жартів".
Пізніше, коментуючи слова Байдена, Путін заявив, що подібних звинувачень чув "десятки".
"Я звик до атак з різних сторін з дуже багатьох приводів, різної якості і гостроти. Мене це не дивує", — сказав він.