"Там пылает", — Кулеба о реакции России на проведение первой "Крымской платформы"

По словам главы МИД, о дипломатической инициативе написали более 300 публикаций в почти 50 странах, и это число продолжает расти.

Участие в саммите "Крымской платформы" приняли 46 делегаций из-за рубежа, а за последние дни в мировой прессе вышло более трех сотен публикаций о данном мероприятии в почти 50 государствах. Об этом в среду, 25 августа, написал на своей странице в Facebook министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Теперь, как он утверждает, цифры продолжают расти, поскольку начинают выходить статьи и цитаты из интервью иностранных лидеров, которые посетили "Крымскую платформу".

"Миллионы людей в мире узнали о Крымской платформе", — написал глава МИД в соцсети.

Крымская платформа 2021: что пишут мировые СМИ

В качестве примеров Кулеба привел шесть заголовков и цитат из крупных зарубежных СМИ, в которых речь шла о запущенной Киевом дипломатической инициативе.

Так, по словам министра, в заголовке газеты Blick (Швейцария) говорится, что "Украина настаивает на своем праве на Крым". Японское СМИ Jiji Press пишет, что "Крымская платформа призвана сдвинуть вопрос о возвращении Крыма".

Кулеба также привел цитату из международного французского радио RFI, численность аудитории которого превышает 35 млн человек , где говорилось, что Украина в центре дипломатической активности: "Сегодня в Киеве происходит запуск Крымской платформы — первого крупного международного саммита, который имеет целью решить сложный вопрос деоккупации Крыма… Более сорока стран направили своих высоких представителей в Киев для участия в саммите, несмотря на возмущение и давление Кремля".

Фото: Facebook / Николай Кулеба

По словам Кулебы, о Крымской платформе говорили даже в Бразилии. В частности, как он пишет, статья о мероприятии появилась в издании Estado De Minas.

"Представители почти 50 стран мира собрались в Киеве, чтобы прекратить оккупацию украинского полуострова Крым", — говорится в упомянутом материале.

Также министр иностранных дел упомянул статью в The Economist аналитика по безопасности Шашанке Джоши, который в своем материале написал, что президент Украины Владимир Зеленский стремится вернуть Крым обратно в повестку мировой дипломатии.

"Поразительно, что он получил так много поддержки", — написал Джоши.

"Крымская платформа не только сохранит Крым в центре внимания, но и напомнит России о том, что она сделала. Напомнит, что рано или поздно ей придется вернуть временно оккупирован Крым и взять на себя ответственность за свои действия ", — цитирует Кулеба слова эксперта в болгарском издании Frognews.

Завершил свою публикацию министр следующими словами: "Не буду обращать ваше внимание на истерические реакции Москвы и пророссийских медиа-ресурсов. Там пылает".

Что такое Крымская платформа?

Крымская платформа является дипломатической инициативой Украины, которая в будущем может стать координационным механизмом, цель которого — возвращение вопроса оккупированного Россией полуострова в международную повестку.

В частности, президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила в интервью "Радио Свобода", инициатива Киева не позволит Европе забыть о крымской проблеме.

При этом, как она отмечает, для успеха Крымской платформы, должен наступить благоприятный исторический момент.

Фокус уже писал о том, что Крымская платформа может стать началом деоккупации Крыма. По этому поводу президент Украины Владимир Зеленский заявлял о том, что 23 августа 2021 года (дата старта инициативы) может войти в историю, как "день начала деоккупации Автономной республики Крым и города Севастополя".

Глава государства предлагал Кремлю присоединиться к Крымской платформе. В декларации саммита всегда будет отведена строка для подписи представителя РФ.