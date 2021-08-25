"Там палає", — Кулеба про реакцію Росії на проведення першої "Кримської платформи"

За словами глави МЗС, про дипломатичну ініціативу написали понад 300 публікацій в майже 50 країнах, і ця кількість продовжує зростати.

Участь в саміті "Кримської платформи" взяли 46 делегацій з-за кордону, а за останні дні в світовій пресі вийшло понад три сотні публікацій про цей захід у майже 50 країнах. Про це в середу, 25 серпня, написав на своїй сторінці у Facebook міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

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Тепер, як він стверджує, цифри продовжують рости, оскільки починають виходити статті та цитати з інтерв'ю іноземних лідерів, які відвідали "Кримську платформу".

"Мільйони людей в світі дізналися про Кримську платформу", — написав глава МЗС у соцмережі.

Кримська платформа 2021: що пишуть світові ЗМІ

Як приклади Кулеба привів шість заголовків і цитат із великих зарубіжних ЗМІ, в яких йшлося про запущену Києвом дипломатичну ініціативу.

Так, за словами міністра, в заголовку газети Blick (Швейцарія) говориться, що "Україна наполягає на своєму праві на Крим". Японське ЗМІ Jiji Press пише, що "Кримська платформа покликана зрушити питання про повернення Криму".

Кулеба також навів цитату з міжнародного французького радіо RFI, чисельність аудиторії якого перевищує 35 млн осіб, де говорилося, що Україна в центрі дипломатичної активності: "Сьогодні в Києві відбувається запуск Кримської платформи — першого великого міжнародного саміту, який має на меті вирішити складне питання деокупації Криму... Понад сорок країн спрямували своїх високих представників до Києва для участі в саміті, незважаючи на обурення і тиск Кремля".

Фото: Facebook / Микола Кулеба

За словами Кулеби, про Кримську платформу говорили навіть в Бразилії. Зокрема, як він пише, стаття про захід з'явилася у виданні Estado De Minas.

"Представники майже 50 країн світу зібралися в Києві, щоб припинити окупацію українського півострова Крим", — йдеться в згаданому матеріалі.

Також міністр закордонних справ згадав статтю в The Economist аналітика з безпеки Шашанке Джоші, який в своєму матеріалі написав, що президент України Володимир Зеленський прагне повернути Крим назад до порядку світової дипломатії.

"Вражає, що він отримав так багато підтримки", — написав Джоші.

"Кримська платформа не тільки збереже Крим у центрі уваги, але й нагадає Росії про те, що вона зробила. Нагадає, що рано чи пізно їй доведеться повернути тимчасово окупований Крим і взяти на себе відповідальність за свої дії", — цитує Кулеба слова експерта в болгарському виданні Frognews.

Завершив свою публікацію міністр такими словами: "Не буду звертати вашу увагу на істеричні реакції Москви та проросійських медіа-ресурсів. Там палає".

Що таке Кримська платформа?

Кримська платформа є дипломатичною ініціативою України, яка в майбутньому може стати координаційним механізмом, мета якого — повернення питання окупованого Росією півострова в міжнародний порядок.

Зокрема, президентка Естонії Керсті Кальюлайд заявила в інтерв'ю "Радіо Свобода", ініціатива Києва не дозволить Європі забути про кримську проблему.

При цьому, як вона зазначає, для успіху Кримської платформи, має настати сприятливий історичний момент.

Фокус уже писав про те, що Кримська платформа може стати початком деокупації Криму. З цього приводу президент України Володимир Зеленський заявляв про те, що 23 серпня 2021 року (дата старту ініціативи) може увійти в історію, як "день початку деокупації Автономної республіки Крим та міста Севастополя".

Глава держави пропонував Кремлю приєднатися до Кримської платформи. У декларації саміту завжди буде відведений рядок для підпису представника РФ.