"Слуга народа" сделала замечание ведущему канала Порошенко, назвавшего Путина "х***ом" (видео)

Ганапольский назвал российского лидера нелестным словом рассказывая об убийствах оппозиционеров в РФ. Находившаяся в студии нардеп Василевская сочла, что программу могут смотреть дети.

Депутат Верховной Рады Украины от фракции "Слуга народа" Ольга Василевская Смаглюк в эфире телеканала "Прямой" сделала замечание ведущему программы Матвею Ганапольскому, который назвал президента РФ Владимира Путина "х***ом". В момент, когда это произошло, речь шла об атаках на оппозиционеров в России.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

"Убийства в России оппозиционеров начались после того, как убили Анну Политковскую, и вышло это мурло — российский президент, который сказал: "зачем ее убили, она так мало значила? Ее убийство принесло нам больше проблем, чем если бы она жила". Это вот это х***о, понимаете?", — эмоционально рассказал Ганапольский.

В ответ на последнюю фразу Василевская-Смаглюк спросила: "А так можно?".

"Мне можно!", — ответил ведущий программы.

После этого депутат от "Слуги народа" допустила, что эфир, возможно, смотрят дети, на что Ганапольский возразил, что "малолетние не должны смотреть политический эфир".

В ответ на это Смаглюк заявила, что она как человек, ранее работавший в медиа, допускает, что нецензурно выражаться в прямом эфире до 23.00 — не совсем корректно.

"Хорошо, это мое уже личное дело с Национальной комиссией или как она там называется (вероятно, имелся в виду Нацсовет по ТВ и радиовещанию, — Фокус)", — заявил Ганапольский, после чего обсуждения по теме программы продолжились.

Как сообщалось ранее, в Киеве во время репетиции военного парада ко Дню Независимости военнослужащие хором исполнили песню о президенте РФ Владимире Путине. Военнослужащие при этом шагали строем и под барабанный бой.

Напомним, 7 августа Шевченковский районный суд Киева отправил автора хита "Путин — х**ло" Сергея Величко и остальных задержанных представителей радикальной организации "Нацкорпус" в СИЗО. Их подозревают в создании ОПГ, которая занималась рэкетом.