"Слуга народу" зробила зауваження ведучому каналу Порошенка, який назвав Путіна "х***ом" (відео)

Ганапольський назвав російського лідера неприхильним словом, розповідаючи про вбивства опозиціонерів у РФ. Нардепка Василевська, якап еребувала в студії, завважила, що програму можуть дивитися діти.

Депутатка Верховної Ради України від фракції "Слуга народу" Ольга Василевська-Смаглюк в ефірі телеканалу "Прямий" зробила зауваження ведучому програми Матвію Ганапольському, який назвав президента РФ Володимира Путіна "х***ом". У момент, коли це сталося, йшлося про атаки на опозиціонерів в Росії.

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"Вбивства в Росії опозиціонерів почалися після того, як убили Анну Політковську, і вийшло це мурло — російський президент, який сказав: "Навіщо її вбили, вона так мало значила? Її вбивство принесло нам більше проблем, ніж якби вона жила". Це ось це х***о, розумієте?" — емоційно розповів Ганапольський.

У відповідь на останню фразу Василевська-Смаглюк запитала: "А так можна?".

"Мені можна!" — відповів ведучий програми.

Після цього депутатка від "Слуги народу" допустила, що ефір, можливо, дивляться діти, на що Ганапольський заперечив, що "малолітні не повинні дивитися політичний ефір".

У відповідь на це Смаглюк заявила, що вона як людина, яка раніше працювала в медіа, вважає, що нецензурно виражатися в прямому ефірі до 23.00 — не зовсім коректно.

"Добре, це моя вже особиста справа з Національною комісією або як вона там називається (ймовірно, малась на увазі Нацрада з ТБ і радіомовлення, — Фокус)", — заявив Ганапольський, після чого обговорення теми програми продовжилося.

Як повідомлялося раніше, в Києві під час репетиції військового параду до Дня Незалежності військовослужбовці хором виконали пісню про президента РФ Володимира Путіна. Військовослужбовці при цьому крокували строєм і під барабанний бій.

Нагадаємо, 7 серпня Шевченківський районний суд Києва відправив автора хіта "Путін — х**ло" Сергія Величка та інших затриманих представників радикальної організації "Нацкорпус" в СІЗО. Їх підозрюють в створенні ОЗУ, яке займалося рекетом.