Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины двум погибшим защитникам (фото, видео)

Святослав Горбенко погиб во время обороны Донецкого аэропорта, а Виктор Гурняк – при эвакуации раненых в Луганской области.

Президент Владимир Зеленский в воскресенье, 29 августа вручил государственные награды двум добровольцам, которые погибли на Донбассе, сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Награды вручены родителям погибших за "личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины".

Званием "Герой Украины" и орденом "Золотая Звезда" посмертно награждены боец добровольческого корпуса "Правый сектор" Святослав Горбенко и солдат Виктор Гурняк.

По информации Офиса президента, Святослав Горбенко погиб 3 октября 2014 года во время обороны Донецкого аэропорта.

"Спасая травмированного побратима, он был смертельно ранен осколком танкового снаряда", – говорится в сообщении.

Награду президент вручил родителям погибшего – Сергею Александровичу и Ларисе Викторовне.

Виктор Гурняк погиб 19 октября 2014 года. Неподалеку от поселка Смелое Луганской области он был смертельно ранен, вывозя раненых под минометным обстрелом в районе 32-го блокпоста.

Награду получили родители Виктора — Петр Степанович и Мария Мирославовна.

Координатор "Transparency International Ukraine" Назар Зелинка уточнил, что Гурняка хотели наградить посмертно более шести лет назад, однако произошло это только сейчас.

[ + – ] Сообщение Назара Зелинки

Напомним, в августе Владимир Зеленский наградил званием Заслуженного артиста музыканта Дмитрия Монатика.

В октябре прошлого года глава государства вручил президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану орден князя Ярослава Мудрого I степени.

А в сентябре 2020 года Владимир Зеленский наградил украинского нападающего испанского клуба "Альбасете" Романа Зозулю орденом "За заслуги" III степени.