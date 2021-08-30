Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України двом загиблим захисникам (фото, відео)

Святослав Горбенко загинув під час оборони Донецького аеропорту, а Віктор Гурняк — при евакуації поранених в Луганській області.

Президент Володимир Зеленський в неділю, 29 серпня вручив державні нагороди двом добровольцям, які загинули на Донбасі, повідомляє прес-служба Офісу президента.

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Нагороди вручені батькам загиблих за "особисту мужність і героїзм, проявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України".

Званням "Герой України" і орденом "Золота Зірка" посмертно нагороджені боєць добровольчого корпусу "Правий сектор" Святослав Горбенко і солдат Віктор Гурняк.

За інформацією Офісу президента, Святослав Горбенко загинув 3 жовтня 2014 року під час оборони Донецького аеропорту.

"Рятуючи травмованого побратима, він був смертельно поранений осколком танкового снаряда", — йдеться в повідомленні.

Нагороду президент вручив батькам загиблого — Сергію Олександровичу та Ларисі Вікторівні.

Віктор Гурняк загинув 19 жовтня 2014 року. Неподалік від селища Сміливе Луганській області він був смертельно поранений, вивозячи поранених під мінометним обстрілом в районі 32-го блокпоста.

Нагороду отримали батьки Віктора — Петро Степанович і Марія Мирославівна.

Координатор "Transparency International Ukraine" Назар Зелінка уточнив, що Гурняка хотіли нагородити посмертно понад шість років тому, проте сталося це тільки зараз.

[ + – ] Повідомлення Назара Зелінка

Нагадаємо, в серпні Володимир Зеленський нагородив званням Заслуженого артиста музиканта Дмитра Монатика.

У жовтні минулого року глава держави вручив президенту Турецької Республіки Реджепу Тайіпу Ердогану орден князя Ярослава Мудрого I ступеня.

А у вересні 2020 року Володимир Зеленський нагородив українського нападника іспанського клубу "Альбасете" Романа Зозулю орденом "За заслуги" III ступеня.